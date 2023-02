Anarchici in piazza a Roma e Milano, sale la tensione 

AGI - Controlli e massima attenzione da ieri sera in vista della manifestazione non autorizzata degli anarchici prevista per oggi pomeriggio alle 15 a piazza Vittorio, a Roma e anche a Milano. Predisposti adeguati servizi di sicurezza per fronteggiare ogni evenienza.

Sotto la lente gli obiettivi considerati sensibili nella Capitale, in particolare nelle zone in cui dovrebbe svolgersi il corteo, pubblicizzato sui social nei giorni scorsi. Verranno rimossi i secchioni dell'immondizia nell'area di piazza Vittorio, dove sono stati chiamati a raccolta nel primo pomeriggio gli anarchici, come anche nell'area di San Giovanni e del Pigneto dove potrebbero dirigersi i manifestanti. In prima linea gli investigatori del Nucleo Informativo dell'Arma dei carabinieri e i poliziotti della Digos.

Mobilitazioni davanti alle ambasciate

"A più di 100 giorni dall'inizio dello sciopero della fame di Alfredo Cospito, estendiamo l'appello a tutti gli individui, i gruppi, le organizzazioni e i collettivi ad organizzare, nei propri territori, una mobilitazione davanti le ambasciate italiane per fare pressione sullo Stato italiano e sui carnefici di Alfredo". E' l'appello "ricevuto via email" e postato sui un sito d'area, quello di "Rivoluzione Anarchica".

"Il compagno sta morendo perché lo Stato Italiano ha deciso cosi' - dicono i promotori - Questo non è solo un problema di carattere umanitario, la lotta del compagno e' un appello alla rivoluzione internazionale. L'indifferenza e la passività non saranno mai nostre alleate; la solidarietà si'.

Facciamo sapere allo Stato italiano che se Alfredo muore saremo il suo peggior nemico. I compagni del Cile e della Colombia saranno presenti venerdì 3 febbraio davanti alle loro ambasciate. Ci auguriamo che questa iniziativa si possa diffondere ulteriormente"