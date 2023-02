>

Ilaria Cucchi incontra Cospito: "Peggiora di ora in ora"

La parlamentare di Sinistra italiana uscendo dal carcere di Opera riferisce che l'anarchico non vuole più vedere politici e che invita a non pensare a lui, ma ai "detenuti anziani e malati". Non solo, ma "non ha nessuna intenzione di interrompere lo sciopero della fame"