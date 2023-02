Ritrovato il bambino allontanatosi da casa nel Napoletano

AGI - Gennaro Rotoli, 3 anni, il bimbo che questa mattina era scomparso dalla sua abitazione in via Vespucci a Nerano, è stato ritrovato. Si era allontanato aprendo la porta di casa approfittando di un momento di distrazione della madre, che in quel momento pare stesse dormendo.

Quando si è svegliata, la donna non lo ha più trovato e ha lanciato l'allarme. Enorme la mobilitazione di forze dell'ordine, volontari e amici della famiglia. Il bambino è stato notato da un appuntato scelto dei carabineri e da un volontario; in pigiama e con i calzini, era su un sentiero poco distante dalla casa.