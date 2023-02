Ilaria Cucchi andrà domani in carcere da Cospito

AGI - La senatrice dell’Alleanza Verdi e Sinistra Ilaria Cucchi effettuerà domani alle ore 12 una visita ispettiva presso la casa di reclusione di Opera. La visita – informa una nota - "ha l’obiettivo di verificare le condizioni di salute di Alfredo Cospito"

Il carcere di Opera, ricorda ancora la nota di Avs, "è la più grande delle 208 carceri italiane ed è uno degli istituti più importanti e sorvegliati di tutto il continente europeo". A Opera – “vengono applicati tutti i regimi e circuiti carcerari speciali esistenti oggi in Italia: 41-bis, Eiv (elevato indice di vigilanza), As (alta sicurezza)”.

Intanto Cospito è stato oltre tre ore a colloquio con il proprio legale, Flavio Albertini Rossi. L'avvocato lasciando il carcere milanese non ha rilasciato dichiarazioni ai giornalisti.

Dopo quello della Dda anche il parere della Procura Generale di Torino sul 41 bis a cui è sottoposto Cospito, è in arrivo sul tavolo del ministro Carlo Nordio. Al momento non è noto il contenuto. La magistratura si è espressa in modo non vincolante sull'istanza di revoca del carcere duro presentata dalla difesa dell'anarchico.