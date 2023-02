Anarchici, la Polizia postale alza il livello di attenzione  

AGI - “Svolgiamo una attività quotidiana di monitoraggio della rete in collaborazione con i colleghi dell’Antiterrorismo: quando l’emergenza sale, di conseguenza cresce anche il nostro livello di attenzione”. Il direttore del Servizio di Polizia postale e delle comunicazioni, Ivano Gabrielli, a margine della presentazione di un docufilm Rai-Polizia sul cyberbullismo parla di come la galassia anarchica sfrutta il web anche per organizzare iniziative.

“La nostra attività - spiega Gabrielli - da un lato è di supporto informativo per la gestione dell’ordine pubblico che passa anche attraverso il monitoraggio del web e dall’altro mira a capire l’andamento del fenomeno e quali ne siano le dinamiche, per poi riportare tutto ai gruppi di lavoro a livello centrale e sul territorio. È un’attività molto capillare ed importante perché la rete - conclude Gabrielli - dà strumenti che consentono di dialogare, in anonimato, in aree riservate e di difficile accesso”