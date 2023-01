Torna l'anticiclone e porta tempo stabile, ma il gelo arriverà dall'Est

AGI - Un robusto anticiclone si espande dall'Atlantico verso l'Europa occidentale, interessando in parte anche l'Italia dove riesce a portare condizioni meteo per lo più asciutte ma per la prossima settimana permane l'ipotesi di gelo in arrivo da est. Sono gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano che mostrano condizioni di tempo asciutto anche per il primo weekend di febbraio quando però l'alta pressione potrebbe iniziare a muoversi più verso il nord Europa.

I primi giorni di febbraio dovrebbero dunque vedere tempo stabile su gran parte della nostra Penisola con temperature che però saranno in media o localmente poco sotto. Aria fredda scende infatti verso l'Europa orientale e i Balcani interessando marginalmente anche il Mediterraneo centrale.

Previsioni meteo per oggi

Al Nord Cieli sereni al mattino su tutti i settori mentre al pomeriggio avremo qualche innocuo addensamento in transito. In serata atteso un aumento della nuvolosità su tutti i settori, con isolate nevicate sulle Alpi centro-orientali dai 700 metri.

Al Centro Tempo stabile sia al mattino che al pomeriggio con cieli del tutto soleggiati. In serata non sono attese variazioni di rilievo, con nuvolosità irregolare attesa sulle Marche; copertura nuvolosa in aumento nelle ore notturne.

Al Sud e sulle Isole Al mattino isolate precipitazioni su Puglia meridionale, Calabria, Sicilia e Sardegna, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio tempo asciutto con cieli per lo più soleggiati; variabile sulle Isole Maggiori. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con assenza prevalente di nuvolosità. Temperature minime e massime in generale rialzo.

Previsioni meteo per domani

Al Nord Cieli sereni al mattino, ma con nebbie e nubi basse su Pianura Padana e Liguria. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con prevalenza di cieli sereni, nebbie e nubi basse ancora sugli stessi settori e locali nevicate sulle Alpi di confine fin verso i 600 metri.

Al Centro Tempo stabile sia al mattino che al pomeriggio con cieli soleggiati e locali addensamenti da nuvolosità bassa sulle regioni del versante tirrenico. In serata non sono attese variazioni di rilievo, con tempo stabile su tutte le regioni e prevalenza di cieli sereni, locali addensamenti tra Toscana e Lazio.

Al Sud e sulle Isole Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo, locali addensamenti da nuvolosità bassa sulla Sardegna. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con qualche disturbo nuvoloso sulle Isole Maggiori. Pioviggini nella notte sulla Sicilia. Temperature minime in lieve rialzo al Centro-Nord e in calo al Sud e sulle Isole, massime in lieve calo al Centro e stabili o in rialzo al Nord, al Sud e sulle Isole Maggiori.