La Geo Barents è arrivata al porto di La Spezia con 237 migranti

AGI - In anticipo sull'orario previsto, è arrivata alle 15 nel porto della Spezia la nave Geo Barents con a bordo 237 migranti. Tra loro anche 74 minori.

Gli accertamenti

"Sulla nave saranno fatti gli opportuni accertamenti e all'esito degli accertamenti si vedrà cosa emergerà". Lo ha detto la prefetta della Spezia, Maria Luisa Inversini, in merito all'arrivo della Geo Barents e alla possibilità che la nave sia sottoposta a fermo amministrativo per effetto del decreto Piantedosi. "Va verificato in concreto come verra' applicata la norma, perché sarà la prima volta - ha aggiunto la prefetta - È un accertamento delicato che faremo con tutte le autorità competenti". "Non sono attività di competenza dell'autorità portuale. È un decreto di prima applicazione, sarebbe davvero il primo caso", ha spiegato il presidente dell'autorità di sistema Portuale del mar ligure orientale, Mario Sommariva.

Il presidio di solidarietà

L'arrivo è stato anticipato da un presidio di solidarietà al porto ligure. "Quello di oggi è un presidio di solidarietà, un presidio per dare il benvenuto a queste persone da parte della comunità spezzina, associazioni partiti politici e sigle sindacali. Abbiamo voluto dare un segnale per la situazione vergognosa che si è creata con le 100 ore in più di navigazione per dare un porto sicuro alla Geo Barents e crediamo che il decreto Piantedosi debba essere cambiato". Questa la spiegazione di Luca Comiti, segretario Cgil Spezia, in presidio insieme ad Arci, Anpi, PD e altre assicurazioni davanti all'ex Terminal 1 del porto della Spezia.

"Il vero presidio di protesta ci sarà lunedì mattina davanti alla Prefettura - ha aggiunto il sindacalista - perché si colpiscono le ong che salvano vite in mare e si colpiscono le persone che hanno già subito e sofferto tanto nella loro vita". In presidio un centinaio di persone con striscioni che recitano la frase "Porti aperti ai migranti" e "Porti chiusi alle armi".