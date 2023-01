L'incidente di Fonte Nuova, la procura: "Chi sa, parli"

AGI - La Fiat 500, su cui viaggiavano i cinque ragazzi che hanno perso la vita a Fonte Nuova la notte tra giovedì e venerdì scorso, procedeva a una velocità intorno ai 100 chilometri orari. È una stima calcolata dagli investigatori sulla base dell'analisi dei filmati ricavati dalle videocamere della zona che hanno 'fotografato' soltanto un passaggio della vettura in quel tratto di via Nomentana e non altri ancora. Il veicolo, comunque, sarà sottoposto a un accertamento tecnico per capire se poco prima di impattare contro un palo e poi contro un albero abbia avuto un guasto meccanico.

"Non vi è alcun elemento (video, dichiarazioni o altro) per offrire possibili ricostruzioni di come sono accaduti i fatti". Lo afferma la procura di Tivoli, in una nota, in relazione all'incidente stradale avvenuto la notte tra giovedì e venerdì a Fonte Nuova quando cinque ragazzi hanno perso la vita e un sesto si è salvato per miracolo mentre erano a bordo di una Fiat 500.

"È il caso di ricordare che se qualcuno dovesse essere in possesso di immagini ovvero di informazioni utili per ricostruire la dinamica del sinistro avrebbe l'obbligo morale, prima ancora che giuridico - fa sapere la procura che sta indagando per omicidio stradale contro ignoti - di prendere contatti con i carabinieri che stanno procedendo o con la procura. Il ragazzo che è sopravvissuto al gravissimo incidente rilascerà ai carabinieri dichiarazioni utili appena possibile (vale a dire quando i medici lo riterranno)".

Al momento magistrati e l'Arma, che ha acquisito due video e raccolto le prime informazioni, sono al lavoro per ricostruire nel più breve tempo possibile la dinamica del sinistro. Questa mattina, intanto, la procura ha affidato l'incarico autoptico che si terrà nei prossimi giorni presso l'Istituto di medicina legale della Sapienza.