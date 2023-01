Week end con la neve anche a quote basse, ma il tempo migliora

AGI - Ultimo weekend di gennaio con clima freddo ma la situazione appare in miglioramento. Un minimo di bassa pressione è presente sul mar Ionio e alimentato dall'aria fredda artica tra Mediterraneo e Balcani. Le condizioni meteo risultano ancora instabili sull'Italia, in particolare al centro-sud, dove sono previste ancora piogge sparse e neve a quote molto basse. Un miglioramento è atteso comunque nell'ultimo weekend di gennaio anche se le temperature resteranno sotto media su tutta la Penisola con estese gelate anche in pianura. Gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano indicano per la settimana a cavallo tra gennaio e febbraio ancora correnti fredde sull'Italia ma dai quadranti settentrionali. L'alta pressione presente sull'Atlantico risulterà infatti più invadente verso l'Europa deviando gran parte del freddo verso i settori orientali.

Previsioni meteo per oggi

Al Nord Al mattino deboli fenomeni sulla Romagna, asciutto altrove con nuvolosità irregolare e maggiori schiarite al nord-ovest. Al pomeriggio ancora tempo asciutto con nuvolosità alternata a schiarite su tutte le regioni. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con nuvolosità irregolare in transito, isolati fenomeni in Romagna con neve oltre i 200 metri.

Al Centro Al mattino nuvolosità irregolare con piogge sparse e neve oltre i 400-500 metri, più asciutto tra Toscana, Umbria e Lazio. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo salvo locali piogge in arrivo sul basso Lazio. In serata ancora precipitazioni sul versante adriatico con neve oltre i 400 metri, piogge sparse anche sul Lazio, variabilità asciutta altrove.

Al Sud e sulle Isole Al mattino molta nuvolosità in transito con precipitazioni nelle zone interne peninsulari con neve oltre i 600 metri e piogge sulla Sicilia settentrionale. Al pomeriggio instabilità in aumento con piogge e acquazzoni sparsi e neve in Appennino oltre i 600-1000 metri. In serata residue precipitazioni su Sicilia e settori adriatici, asciutto altrove con cieli nuvolosi. Temperature minime in lieve rialzo sulla Sicilia e in calo sulle altre regioni, massime in generale diminuzione su tutta l'Italia.

Previsioni meteo per domani

Al Nord Al mattino tempo instabile sulla Romagna con precipitazioni sparse e neve fino a 100 metri, asciutto altrove con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con ancora addensamenti sulla Romagna. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con assenza prevalente di nuvolosità.

Al Centro Al mattino molte nuvole su tutti i settori con precipitazioni sparse e neve fino a quote collinari, più asciutto su Toscana e Umbria. Al pomeriggio residui fenomeni tra Abruzzo e zone interne del Lazio, variabile altrove. In serata tempo per lo più asciutto su tutti i settori, salvo isolati fenomeni sull'Abruzzo con neve oltre i 500 metri.

Al Sud e sulle Isole Al mattino molte nuvole con deboli piogge tra Puglia e Sicilia. Al pomeriggio fenomeni in estensione alla Calabria con neve oltre i 1200 metri sui rilievi. In serata ancora qualche pioggia a sud della Sicilia, variabilità asciutta altrove. Temperature minime e massime stazionarie o in lieve rialzo su tutta la Penisola.

Previsioni meteo per domenica

Al Nord Tempo stabile al mattino su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi. Tra pomeriggio e sera si rinnovano condizioni di tempo asciutto con ampie schiarite ovunque, qualche innocua nube solo sul Triveneto.

Al Centro Nubi sparse al mattino sulle regioni del versante adriatico ma con tempo asciutto, sole prevalente altrove. Tra pomeriggio e sera si rinnovano condizioni di tempo stabile su tutti i settori con cieli sereni o poco nuvolosi.

Al Sud e sulle Isole Locali fenomeni al mattino su Calabria e Sardegna con neve oltre i 1000 metri, variabilita' asciutta altrove. Al pomeriggio precipitazioni possibili anche sulla Sicilia con neve fino a 1200 metri. Dalla sera si rinnovano condizioni di tempo asciutto ovunque con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime in diminuzione e massime stabili o in lieve rialzo su tutta la Penisola.