Il turismo torna al centro dell'interesse degli italiani

AGI - Dopo lo stop causa Covid, il turismo torna a essere al centro degli interessi degli italiani, che non solo apprezzano il Belpaese ma considerano i viaggi tra gli argomenti di conversazione piu interessanti. É quanto emerge dai risultati della ricerca condotta in rete nell'ultimo mese tramite Human, l'esclusiva piattaforma di web e social listening realizzata da sviluppatori italiani con algoritmo italiano, che ha analizzato i social media e la rete per definire il sentiment nei confronti del tema e i cui dati sono stati presentanti durante la seconda edizione degli Stati Generali del Turismo promossi dal Comune di Sorrento con il patrocinio di Enit e Regione Campania, cui ha partecipato il ministro del Turismo Daniela Santanche.

Il sentiment positivo nei confronti del tema turismo e in costante crescita. Nell'ultimo mese, il 79,69% di chi e intervenuto sul web ha espresso opinioni positive sul turismo, con un incremento del 33% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Il turismo poi e un argomento di conversazione importante ed estremamente ricorrente in rete, dove occupa il 12,7% dei temi trattati, posizionandosi al quarto . Lo precedono l'economia (20,7%), la sicurezza (16,41%) e la salute (16%). Dietro al turismo, troviamo l'ambiente (11,33%), il lavoro (8,2%), l'immigrazione (5,8%), la guerra (3,3%), i diritti (3,1%) e la scuola (2,3).

"Sorrento e la sua penisola continuano a essere luoghi di grande appeal, grazie ad un forte senso di ospitalita ed ad un'offerta fatta di cultura, gastronomia, spettacolo, ambiente e tradizioni, in grado di intercettare turisti da tutto il mondo - sottolinea il sindaco di Sorrento, Massimo Coppola - se gli ultimi due sono stati gli anni dei grandi eventi, dal G20 del Commercio Internazionale alla Rolex Cup, dal Forum The European House Ambrosetti al primo summit internazionale del turismo giovanile organizzato dall'Onu, il 2023 dovra essere l'anno della digitalizzazione, per attrarre un turismo sempre piu smart. La prevista riapertura dell'eliporto di Sorrento, oggi in fase avanzata di progettazione, potra inoltre aprire le porte ad un segmento di visitatori ai quali i nostri imprenditori sapranno rispondere con servizi adeguati. Senza dimenticare il tema della mobilita e delle infrastrutture, cruciale per diventare sempre piu attrattivi e fruibili".

L'Italia piace sempre piu agli stranieri

Rispetto al periodo precedente dello scorso anno, infatti, si registra una crescita considerevole dell'interesse della rete dall'estero con una domanda in crescita mediamente di circa il 143% con picchi del 227% e un trend di crescita costante. Nessuna sorpresa per le citta piu amate: Roma (35,7%), Milano (16,1%), Venezia (10,7%), Firenze (6,4%) e Catania (5%). Il Belpaese piace ai tedeschi (18,02%). Segue il traffico proveniente dal Regno Unito (14,41%), dalla Francia (12,97%), dagli Stati Uniti (12,79%) e dalla Spagna (9,37%). Il sentiment legato al turismo in Italia mostra valori estremamente positivi, sia nel periodo considerato (79,69 % vs 20,31 %), soprattutto, nel confronto con l'anno precedente, dove si e registrato un salto in avanti della parte positiva pari a +33,46 punti percentuali. Cresce l'interesse per il turismo interno, in particolare tra Natale e Capodanno e comparando il dato all'anno scorso il divario aumenta fino a raggiungere picchi del 98 per cento: la fiducia nei confronti del Paese ha invertito la rotta e rimesso le mete del Belpaese al centro dei viaggi degli italiani.

Tra le regioni, visto anche il periodo invernale della rilevazione, l'interesse maggiore e stato riscosso dal Trentino- Alto Adige (17,57 %) al primo posto delle mete piu citate e cliccate in rete. Seguono Veneto (11,42 %), Lombardia (10,90 %), Lazio (9,84%) e Campania (8, 26%). Roma resta la citta piu attrattiva (15,5%), seguita da Milano (8,2%), Napoli (7,8%), Firenze (5,9%) e Venezia (4%). La Campania mostra valori in linea con quelli nazionali: positivo per il 79,03% e negativo per il 20,97%. E anche in questo caso, rispetto all'anno precedente, si registra un deciso balzo in avanti della componente positiva e una forte diminuzione della parte negativa. Tra le mete di maggiore interesse: Napoli, Sorrento e Salerno.