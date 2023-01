Il Comune di Milano invita a usare le scale per risparmiare l'elettricità 

AGI – Il Comune di Milano invita a usare le scale e “non l’ascensore quando si può” nell’ambito della campagna di “sensibilizzazione civica’ ‘Per Te Milano’. Affidarsi a gambe e fiato “permette di fare esercizio fisico, risparmiare energia elettrica e quindi ridurre le spese e diminuire le emissioni di Co2” si legge nel testo a corredo del manifesto pubblicato sul profilo social di Palazzo Marino che accompagna l’immagine di una scala con parecchi gradini.

“Carina, la prossima potrà essere un suggerimento contro la caduta dei capelli – commenta all’AGI Carlo Monguzzi, capogruppo di Europa Verde in consiglio comunale -. Il Comune dovrebbe fare azioni per risolvere i problemi, non solo dare consigli scontati. Ma purtroppo abbiamo troppi comunicatori e pochi tecnici”.

Il dibattito in rete

Tra le voci favorevoli: “E’ un ottimo esercizio fisico fare le scale tutti i giorni”; “Mi sembra un consiglio serio. Del resto non c’è studio medico che non abbia affisso questo invito”; “Io risparmio da 35 anni, non ho mai avuto l’ascensore e abito al terzo piano”.

Tanta ironia: “Pago l’ascensore con spese condominiali alle stelle. Per cui. Dopo aver camminato nel verde, godo la salita…”; “600mila euro un monolocale e devo pure rinunciare all’ascensore”; “E poi corriamo a 30 all’ora in circonvalla” (riferimento alla proposta di non superare questo limite con le auto, ndr); “Penso che il responsabile della comunicazione del Comune sia avanti col calendario, pensa di essere a Carnevale”; “Siamo alla follia dell’integralismo ambientalista”.