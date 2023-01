Messina Denaro non si presenta, rinviato il processo sulle stragi

AGI - È stata rinviata al 9 marzo prossimo l'udienza nel processo d'appello per le stragi di Capaci e di via D'Amelio, dove è imputato il boss Matteo Messina Denaro, che ha rinunciato a essere presente attraverso un video collegamento dal carcere dell'Aquila dove si trova. Nel video è comparsa la sedia vuota, lasciata dall'ex latitante che ha comunque formalizzato la nomina dell'avvocato Lorenza Guttadauro, sua nipote, che è stata sostituita dall'avvocato d'ufficio Salvatore Baglio.

La richiesta di un rinvio per la concessione di un termine a difesa, per la notifica dell'ordinanza cautelare all'imputato e la contestuale nomina dell'avvocato di fiducia avvenuta appunto oggi, ha permesso il rinvio al 9 marzo prossimo.

© Miguel MEDINA / AFP

Il giudice Maria Carmela Giannazzo e i magistrati nel tribunale di Caltanissetta dove il boss mafioso Matteo Messina Denaro avrebbe dovuto comparire



Nel carcere di Palermo del Pagliarelli era prevista invece l'udienza di convalida del fermo di Giovanni Luppino, il commerciante di olive incensurato, alla guida dell'auto che tre giorni fa ha condotto Matteo Messina Denaro presso la clinica La Maddalena di Palermo, dove era in cura per una forma aggressiva e avanzata di cancro al colon. L'uomo, arrestato insieme all'ex latitante, deve rispondere, nel corso dell'interrogatorio di garanzia, di favoreggiamento aggravato.

Intanto a Campobello di Mazara sono stati apposti i sigilli alla casa della madre di Andrea Bonafede, l'uomo che ha prestato la sua identità a Matteo Messina Denaro e che è il proprietario dell'abitazione di vicolo San Vito, a Campobello di Mazara, dove il padrino ha passato gli ultimi sei mesi della sua latitanza.

Dopo la scoperta ieri del rifugio-bunker in via Maggiore Toselli, nel centro del paese, dove sono stati trovati gioielli e scatole, sono stati estesi i controlli e le ricerche e adesso è scattato il sequestro dell'immobile di via Marsala, da tempo non utilizzato dalla donna, a caccia di tracce e documenti dell'ex latitante.