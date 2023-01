cakedesigner derubata in diretta su tik tok

AGI - Era impegnata in una diretta su Tik Tok per mostrare uno dei suoi tanti tutorial per realizzare torte decorate, e si è ritrovata faccia a faccia con un ladro entrato nel suo negozio, nel centro storico di Benevento, in piazza Guerrazzi. Una giovane cakedesigner di Benevento è stata derubata in diretta.

Valentina Colnago, che sui social spopola con le sue creazioni dolciarie, con oltre 176mila followers, mentre girava il suo video ha avvertito dei rumori provenire dalla sala dove sono esposti i dolci in vendita e dove c'è il registratore di cassa. Si è accorta che un uomo con un ombrello batteva sulla porta per entrare. Riuscito nell'intento il ladro in pochi minuti ha svuotato il registratore di cassa ed è fuggito.

@vale.coln tutto bene quel che finisce bene… solo un grande spavento… mi dispiace aver interrotto la live e che vi siete preoccupati per me ♬ Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53 - Bizarrap & Shakira

La diretta social a quel punto si è interrotta, per poi riprendere con la cakedesigner che ha mostrato i danni subiti e la cassa vuota. Ha denunciato l'accaduto alle forze dell'ordine mentre su Tik Tok i suoi follower le hanno lasciato messaggi di solidarietà e inviti a continuare il suo lavoro senza paura, rendendo il video virale con oltre due milioni di visualizzazioni in pochi minuti.

Il link del video: https://www.tiktok.com/@vale.coln/video/7190079504323366150?_r=1&_t=8Z9mLwTHKQY