madre e figlia partoriscono insieme a napoli

AGI - Madre e figlia neomamme a poco più di 24 ore di distanza. Accade a Napoli, nell'ospedale Cardarelli, dove Mara, 35 anni, che ha dato alla luce nel 2002 Paola quando era appena quindicenne, condividono la stanza di degenza nel reparto di ostetricia e ginecologia dopo aver avuto Futura e Giovanni, rispettivamente 3,8 chili e 3,4 chili.

Entrambe hanno partorito in modo spontaneo. Mamme e bebè saranno dimessi nei prossimi giorni perché stanno bene. "Come reparto, abbiamo come priorità tutelare la salute e il benessere delle donne e dei nuovi nati; lo facciamo lavorando di continuo sui percorsi di sicurezza e intervenendo sull'accoglienza e il supporto alle neomamme", spiega Claudio Santangelo, primario dell'ostetricia e ginecologia del Cardarelli.

Il Cardarelli nel 2022 ha registrato circa 740 parti, in lieve aumento rispetto all'anno precedente.