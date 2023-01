Auto fuoristrada nel veronese, tre morti e un ferito

AGI - Tre morti e un ferito. È il bilancio di un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio a Veronella, in provincia di Verona. I quattro, secondo le prime ricostruzioni, si trovavano su un'auto che è uscita di strada per motivi ancora da accertare, finendo in un canale. Secondo quanto reso noto dal Suem 118, sul posto sono intervenuti tre mezzi tra ambulanze e auto medica. Il ferito è stato trasportato all'ospedale di San Bonifacio.

L'incidente è avvenuto poco prima delle 17 e i vigili del fuoco stanno ancora operando in Via SP7b Via Battello Zerpano a Veronella (VR) dove l'auto è finita rovesciata dentro un canale. La vettura, per cause in corso di accertamento - spiegano i Vigili del Fuoco - è finita nel corso d'acqua, 10 metri circa più in basso rispetto al piano stradale. I pompieri arrivati da Caldiero e Verona con l'autogrù, hanno estratto dall'auto rovesciata le persone rimaste incastrate. Purtroppo per tre di loro il medico del SUEM ha dovuto dichiarare la morte. Il ferito è stato stabilizzato dal personale sanitario e trasferito in ospedale. I vigili del fuoco stanno ora operando per il recupero delle salme e dell'auto.