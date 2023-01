Bonaiuti aveva progettato l'omicidio di Martina Scialdone

Sono 140mila le persone a rischio alluvione nella Capitale dove basta una pioggia leggera per creare il caos. Il cemento ‘selvaggio’ trasforma la più grande metropoli italiana in un acquitrino d'inverno e in un’isola di calore d'estate. Gli esperti all'AGI: "Ripensare la progettazione dei centri urbani ma servono risorse"