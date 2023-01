Record di migranti in Europa: 330 mila arrivi nel 2022

AGI - Nel 2022, circa 330 mila attraversamenti irregolari di frontiera sono stati rilevati al confine esterno dell'Ue, secondo i calcoli preliminari di Frontex. Si tratta del numero più alto dal 2016 con un aumento del 64% rispetto all'anno precedente.

