Maltempo in arrivo, temperature in calo in tutta Italia

AGI - I prossimi giorni saranno per lo più tranquilli sotto il profilo meteo in Italia, qualche pioggia potrebbe interessare le regioni del Sud mentre altrove avremo molte nuvole in transito ma in un contesto piuttosto asciutto. Avvisaglie di un peggioramento dalla giornata di domenica quando avremo le prime precipitazioni sulle regioni del Centro-Nord. Sono le previsioni del Centro Meteo Italiano che confermano per la prossima settimana ancora maltempo di stampo invernale per l'Italia.

Nella prima parte neve abbondante sulle montagne mentre a seguire non si escludono fiocchi anche a quote basse, specie al Centro-Nord. Freddo non eccezionale ma che comunque si farà sentire per la seconda metà di gennaio.

Previsioni meteo per oggi

Al Nord

Al mattino nuvolosità irregolare su tutte le regioni con deboli piogge sulla Liguria. Al pomeriggio isolate precipitazioni in Alto Adige con neve oltre i 1000 metri, asciutto altrove con ampie schiarite al Nord-Ovest. In serata residui fenomeni sugli stessi settori, asciutto ovunque nella notte con nebbie e foschie in Pianura Padana.

Al Centro

Al mattino molta nuvolosità in transito su tutti i settori ma tempo asciutto. Al pomeriggio deboli piogge sui settori tirrenici, invariato altrove. In serata deboli piogge sul Basso Lazio, asciutto altrove con nuvolosità alternata a schiarite.

Al Sud e sulle Isole

Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi, maggiori addensamenti su Sardegna, Molise e Campania. Al pomeriggio nuvolosità in aumento su tutte le regioni ma senza fenomeni associati. In serata deboli piogge sui settori tirrenici, asciutto altrove ma con molta nuvolosità in transito.

Temperature minime in rialzo al Nord e stabili o in calo al Centro-Sud e sulle Isole; massime stabili o in calo al Centro-Nord, stabili e in lieve rialzo al Sud e sulle Isole Maggiori.

Previsioni meteo per domani

Al Nord

Al mattino tempo stabile con cieli poco o irregolarmente nuvolosi, locali nebbie o foschie in Pianura Padana. Al pomeriggio nuvolosità in generale aumento, ma sempre in un contesto asciutto. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile eccetto qualche pioggia sulla Liguria; nevicate nella notte sulle Alpi occidentali a quote di media montagna.

Al Centro

Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio nuvolosità in aumento ma senza fenomeni associati. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con ancora cieli sereni o poco nuvolosi su tutti i settori.

Al Sud e sulle Isole

Al mattino deboli piogge su Molise, Puglia, e Calabria, variabile altrove. Al pomeriggio ancora locali piogge sulle medesime regioni, asciutto altrove con cieli sereni o poco nuvolosi. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con nubi sparse e schiarite, eccetto isolati fenomeni tra Calabria e Sicilia.

Temperature minime in diminuzione al nord Italia, ed in aumento al centro-sud; massime in calo al nord-ovest, stazionarie o in aumento al centro-sud.

Previsioni meteo per Domenica

Al Nord

Molte nuvole al mattino ma con deboli piogge solo sulla Liguria. Peggiora al pomeriggio con precipitazioni sparse soprattutto su settori alpini e prealpini con neve oltre i 900-1400 metri. In serata maltempo soprattutto al Nord-Est con fenomeni localmente intensi e neve in calo fino a 700 metri sulle Alpi.

Al Centro

Molte nuvole in transito al mattino sulle regioni centrali ma con deboli piogge solo sulle coste tirreniche. Poche variazioni nel pomeriggio mentre dalla serata i fenomeni si estenderanno anche ai settori interni.

Al Sud e sulle Isole

Giornata all'insegna del tempo asciutto sulle regioni del Sud dove avremo nubi sparse e ampie schiarite. Deboli piogge possibili solo sulla Campania. In serata nessuna variazione con locali piogge sulla Campania e variabilità asciutta altrove.

Temperature minime e massime stazionarie o in generale diminuzione ovunque.