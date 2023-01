La storia continua, presentato il nuovo album Calciatori Panini 

AGI - Calciatori, squadre, scudetti delle società, card speciali. Sono 667 le figurine dell'album Panini "Calciatori 2022-2023" da raccogliere in 132 pagine piene di dati, curiosità e statistiche. Ogni bustina in vendita contiene 5 figurine e un coupon con cui si può partecipare all'operazione a premi CalcioRegali 2023.

La presentazione si è svolta oggi, presso la sede della Lega Calcio, in via Rosellini a Milano. La collezione, giunta alla 62esima edizione, è stata lanciata ufficialmente alla presenza dell'amministratore delegato della Serie A, Luigi De Siervo, del nuovo direttore Mercato Italia della Panini, Alex Bertani, del presidente della Lega B, Mauro Salata, e di due ex grandi calciatori come Ciro Ferrara e Vincent Candela, Ambassador Lega Serie A.

Nella nuova collezione Panini è presente la Serie A, la B, la Lega Pro, l'AIC, l'AIAC e, come novità assoluta, la Serie A Femminile. Tante le novità per l'album che, da oltre sessant'anni, affascina milioni di italiani. Cambia la grafica della figurina dei giocatori che garantisce un maggior impatto visivo e più moderno: dietro al mezzobusto dei calciatori, infatti, viene data grande rilevanza al numero di maglia e lo sfondo è declinato cromaticamente sui colori del club di appartenenza.

Una raccolta complessivamente più snella che permetterà ai collezionisti di completare l'album in maniera più agevole grazie anche alle figurine mancanti che potranno essere richieste nell'operazione a premi CalcioRegali 2023 e al ritorno nelle piazze italiane del Panini Tour, da sempre sinonimo di aggregazione e socialità in cui gli appassionati e i collezionisti potranno interagire tra loro per un'entusiasmante esperienza di gioco, sfida e scambio di figurine.

Dopo il grande successo della scorsa stagione è confermata la Panini Digitai Collection, piattaforma sulla quale registrare il codice reperibile nei coupon contenuti in ogni bustina e che quest'anno, oltre alle figurine dei giocatori dei 3 gironi della Serie C, offre la possibilità di avere le figurine delle protagoniste della Serie A Femminile da collezionare nell'album Calciatrici.

Una novità assoluta per celebrare al meglio i vent'anni di presenza della Serie A Femminile all'interno della collezione Calciatori. Sia per le raccolte delle Serie C che per la Serie A Femminile, una volta completata la raccolta digitale i collezionisti potranno ordinare la versione fisica, album con tutte le figurine. Rinnovata anche la sezione "Calciomercato", realizzata in collaborazione con Dazn, che consente di completare la collezione con i nuovi acquisti della finestra di mercato.

Le figurine della sezione "Calciomercato" saranno rese disponibili nel nuovo concept Calciatori Upgrade, che partira' nel mese di marzo, che conterrà anche altre 60 figurine speciali per rendere veramente unica la propria collezione Calciatori 2022 - 2023. Un prodotto sicuramente molto atteso dai collezionisti.

Una sezione speciale è dedicata agli "EA Sports Player of the Month" e "Coach of the Month", riconoscimenti mensili di Lega Serie A, destinati ai migliori giocatori e allenatori. Anche nella collezione "Calciatori 2022-2023" c'è spazio per "La Panini più amata" per celebrare i 20 giocatori votati direttamente dalle tifoserie dei club attraverso i social.