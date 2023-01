L'inverno scalda i motori, dalla prossima settimana freddo e neve  

AGI - Fase meteo stabile nel weekend ma l'inverno scalda i motori: previsto intenso maltempo per la prossima settimana. Precipitazioni sparse si muovono verso le regioni del sud e, per i prossimi giorni, il tempo tenderà ad essere via via più stabile su tutta l'Italia. L'alta pressione delle Azzorre proverà infatti ad espandersi verso il Mediterraneo portando un aumento delle temperature nel corso del weekend. Gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano confermano però per la prossima settimana una fase di maltempo dalle caratteristiche decisamente invernali.

E' ancora presto per scendere nei dettagli, ma la situazione sinottica potrebbe vedere un anticiclone di blocco sull'Atlantico e un lobo del vortice polare verso l'Europa. Neve probabilmente abbondante in arrivo su Alpi e Appennino.

Previsioni meteo per oggi:

Al Nord - Al mattino cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio ampi spazi di sereno, salvo nuvolosità irregolare a nord-est. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto, con nubi medio-alte in transito.

Al centro - Al mattino cieli poco o irregolarmente nuvolosi; deboli precipitazioni sull'Abruzzo con neve dai 1400 metri. Al pomeriggio aperture su tutti i settori e tempo del tutto asciutto. In serata ancora tempo stabile con assenza prevalente di nuvolosità.

Al Sud e sulle Isole - Al mattino cieli coperti con precipitazioni su Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia, sereno sulla Sardegna. Al pomeriggio ancora qualche fenomeno tra Calabria e Sicilia, variabilità asciutta altrove. In serata attese isolate piogge sullo Stretto, sereno o poco nuvoloso altrove. Neve in Appennino fin verso i 1200 metri. Temperature minime in generale rialzo, massime stazionarie o in calo al centro-sud, stabili o in aumento al nord.

Previsioni meteo per domani:

Al Nord - Al mattino nuvolosità irregolare su tutte le regioni con deboli piogge sulla Liguria. Al pomeriggio isolate precipitazioni in Alto Adige con neve oltre i 1000 metri, asciutto altrove con ampie schiarite al nord-ovest. In serata residui fenomeni sugli stessi settori, asciutto ovunque nella notte con nebbie e foschie in pianura Padana.

Al Centro - Al mattino molta nuvolosità in transito su tutti i settori ma tempo asciutto. Al pomeriggio deboli piogge sui settori tirrenici, invariato altrove. In serata deboli piogge sul Basso Lazio, asciutto altrove con nuvolosità alternata a schiarite.

Al Sud e sulle Isole - Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi, maggiori addensamenti su Sardegna, Molise e Campania. Al pomeriggio nuvolosità in aumento su tutte le regioni ma senza fenomeni associati. In serata deboli piogge sui settori tirrenici, asciutto altrove ma con molta nuvolosità in transito. Temperature minime in rialzo al nord e stabili o in calo al centro-sud e sulle isole, massime stabili o in calo al centro-nord, stabili e in lieve rialzo al sud e sulle isole maggiori.