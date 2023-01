"Vi racconto il mio inferno libico"

AGI - "Un mio amico aveva sognato ad occhi aperti di andare in Europa. Al mattino l'ho trovato morto e ho coperto il suo corpo". È uno dei passaggi della testimonianza di Ochek (nome di fantasia) dall'inferno libico, attraversato prima di partire alla volta dell'Europa e di essere soccorso a dalla nave Geo Barents, diretta verso il porto di Ancona. "Fino al giorno in cui non ho lasciato la Libia - racconta Ochek - ho subito torture e maltrattamenti e ho visto con i miei occhi persone picchiate e maltrattate. Sono stato torturato. Mi hanno legato le mani e bruciato con una sbarra di ferro ardente. Ho il petto pieno di cicatrici. Ci colpivano con il fucile o ci bruciavano il petto con metalli ardenti. Ci costringevano a chiamare la famiglia per chiedere aiuto, per mandare i soldi del riscatto".

La fuga dall'Eritrea, la vita in Sudan

Ochek ha 21 anni ed è eritreo. "Quando avevo 4 anni - racconta all'equipaggio della nave, che riferisce la sua storia - mia madre ha deciso di andare in Sudan per salvarmi dal servizio militare. In Eritrea i bambini di 8 o 9 anni vengono arruolati nell'esercito. Un giorno il governo ha portato via mio padre e mia madre ha avuto paura che succedesse lo stesso a me. Ho vissuto in Sudan per circa 13 anni, ma da quando avevo 14 anni avrei voluto andarmene, non pensavo che sarebbe stato cosi' tanto pericoloso. Pensavo sarebbe stato semplice arrivare in Libia e poi in Europa. In Sudan ho fatto diversi lavori, ho lavorato in un ristorante e in una miniera d'oro nelle montagne. Poi ho deciso di andare in Libia e lì le cose sono cambiate. Arrivo in Libia. Per andare in Libia ho pagato un intermediario".

I trafficanti, le torture

"Lui mi aveva detto che avrebbe pagato il trafficante, ma il trafficante mi disse che non aveva ricevuto niente e così avrei dovuto pagare di nuovo o avrei dovuto lavorare per lui. Non avevo nessun parente in grado di mandarmi del denaro e sono stato costretto a lavorare per lui in una fattoria, con il bestiame. Non sempre mi trattava bene, così dopo 3 mesi sono fuggito. In Libia gli eritrei sono costretti a vivere nascosti. Dobbiamo rimanere in casa, raramente usciamo perché se ci vedono ci rapiscono per chiedere il riscatto. Ci chiedono di pagare in dollari perché credono che abbiamo parenti in Europa. Sono stato rapito due volte ma entrambe le volte sono riuscito a fuggire. Sono stato rinchiuso in una piccola stanza sovraffollata, con una finestra piccola. La mattina ci davano un pezzo di pane e c'era una tanica d'acqua desalinizzata, era amara. Dentro la stanza c'era un bagno e dormivamo su un fianco, uno attaccato all'altro per terra".

"Eravamo - continua - 70/100 persone ma non c'era un limite di persone, i trafficanti continuavano a portare gente. Un giorno siamo riusciti a fuggire. Le guardie bevevano e fumavano fino all'alba così alle due di notte siamo riusciti a scappare. Io sono andato in un posto dove vivevano altri sudanesi e ho trovato lavoro. Devi essere fortunato, qualcuno ti paga altri no. Io sono riuscito a guadagnare abbastanza per pagare un trafficante. Mentre ci stavano trasferendo verso Tripoli, però, siamo stati arrestati e ci hanno imprigionato di nuovo in una stanza sovraffollata. Maltrattamenti, abusi, umiliazioni erano all'ordine del giorno. Era una milizia. Siamo rimasti lì per 15/20 giorni".

"Di notte - continua Ocheck - ti puntavano una pistola alla testa, ti prendevano tutti i soldi e ti picchiavano. Sei costretto ad entrare in queste stanze dove ti fanno morire di fame. Se parli dei maltrattamenti ti picchiano ancora di più o sei costretto a rimanere lì per più tempo. Ci facevano mangiare pasta mischiata ai sonniferi e al mattino ti trovavi un morto accanto mentre quello dietro di te era stato torturato. In bagno trovavi chi si puliva le ferite mentre bevevi acqua amara vicino a lui. Quando mangiavi c'era chi ti vomitava accanto".

L'Italia ci ha appena assegnato #Ancona come porto sicuro per lo sbarco delle 73 persone sopravvissute che abbiamo soccorso poche ore fa. Ci vorranno 3.5 giorni di navigazione per raggiungere Ancona con il meteo che, secondo le previsioni, peggiorerà significativamente da lunedì. pic.twitter.com/KHA0j9upbC — MediciSenzaFrontiere (@MSF_ITALIA) January 7, 2023

La partenza, la traversata del mediterraneo

Poi, finalmente, la partenza per l'Europa. "In mare - racconta Ocheck - il gommone si muoveva su e giù. Un uomo ha visto una barca di pescatori in lontananza e ha cominciato ad urlare che era la guardia costiera libica. Tutti sono stati presi dal panico, le persone vomitavano, avrebbero preferito morire in mare. Prima di prendere il mare, ci hanno rinchiuso tutti e 70 in una piccola stanza lontano dalla riva. Non puoi parlare, aprire la bocca o muoverti. Eravamo seduti uno accanto all'altro, molto stretti, poi uno per uno ci hanno portato in macchina, dove eravamo accatastati uno sopra l'altro. Ci hanno portato in un altro posto piu' vicino alla riva, a pochi passi dalla spiaggia. La notte ci portavano fuori in gruppi di 10 persone. Ci hanno fatto portare il gommone e ce lo hanno fatto mettere in mare. Siamo saltati su e abbiamo pregato. Ci siamo affidati a Dio e siamo partiti".