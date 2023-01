Il giudice non convalida l'arresto, liberi i due ultrà romanisti 

AGI - Tornano liberi i due ultrà della Roma Emiliano Bigi e Filippo Lombardi, arrestati ieri pomeriggio per gli scontri di domenica sulla A1 all’autogrill Badia al Pino.

Il gip della Capitale non ha convalidato l'arresto non riconoscendo l'urgenza e la necessità per l'arresto in flagranza differita e disponendo l'invio degli atti al pm che li trasmetterà ad Arezzo.

La Procura aveva chiesto invece per i due, difesi dall'avvocato Marco Bottaro, la convalida dell'arresto.

Nel corso dell’udienza di convalida Emiliano Bigi - uno dei due tifosi romanisti arrestati - a cui era stato sequestrato un coltello nel corso della perquisizione, ha spiegato di usarlo per il suo lavoro di idraulico. "Il coltello lo porto con me perché lo uso per lavorare", si è giustificato