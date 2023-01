Autostrada del Sole bloccata per uno scontro tra tifoserie 

AGI - Autostrada del Sole bloccata nel tratto aretino, tra Monte San Savino e Arezzo per scontri tra tifoserie, riferiscono le forze dell'ordine.

Sul posto le pattuglie della polizia stradale sezione di Battifolle. I rallentamenti si protraggono per 14 chilometri, e la causa sono lo scontro tra tifosi del Napoli e della Roma. Al momento è chiusa la corsia nord dell'Autosole, ma con ogni probabilità sarà chiusa anche in direzione sud. Pesanti le ripercussioni sul traffico, particolarmente intenso in questo tratto.

Gli autogrill del tratto aretino e senese erano già presidiati da questa mattina parte della polizia stradale e l'autogrill di Badia al Pino, lo stesso dove nel 2007 morì il tifoso Romano Gabrile Sandri, era stato chiuso. Proprio lì si sono verificati gli scontri.

All'arrivo dei pulmini con i tifosi romani, quelli napoletani che già si trovavano sul posto avrebbero iniziato a lanciare degli oggetti, secondo quanto riferiscono fonti ufficiali. Un ultrà romano è stato ferito, probabilmente con una coltellata: indaga la polizia.

La corsia sud non è stata chiusa al traffico, mentre quella Nord è ancora interessata da pesanti code.

I tifosi della Roma sono già ripartiti, sono in corso da parte della polizia altri controlli e accertamenti sui tifosi napoletani ancora fermi in autogrill.

Il vicepremier Matteo Salvini scrive su Twitter che "questi non sono tifosi" e suggerisce: "Paghino tutti i danni di tasca loro,

e mai più allo stadio".