Maltempo: nubi in aumento, domani pioggia sulla Penisola

AGI - Torna il maltempo su tutta Italia: le previsioni dell'Aeronautica militare segnalano per oggi nuvolosità in aumento, mentre da domani sono attesi pioggia e temporali sulla Penisola. Restano in prevalenza stabili le temperature sulle varie zone del Paese. Oggi ancora foschie e banchi di nebbia sulle aree pianeggianti.

Previsioni meteo per oggi

Al Nord alte velature sulle aree alpine, nubi più compatte a fine giornata con qualche debole nevicata sui rilievi alpini tra Piemonte e Lombardia oltre i 1400 metri. Nuvolosità irregolare sulla Liguria con qualche debole pioggia in estensione dal pomeriggio alle aree di confine a sud di Piemonte e Lombardia e alle zone appenniniche. Nuvolosità stratificata sulle restanti aree di pianura associata a foschie dense e locali banchi di nebbia, in parziale diradamento nelle ore centrali della giornata e in nuova intensificazione dopo il tramonto.

Al Centro e in Sardegna nuvolosità irregolare su gran parte delle regioni ad eccezione di qualche spazio soleggiato sui settori più orientali della Sardegna e sull'Abruzzo, con locali deboli precipitazioni, più probabili sull'alta Toscana. Fino al mattino e dopo il tramonto foschie dense e locali banchi di nebbia nelle vallate interne e lungo i litorali adriatici.

Al Sud e in Sicilia addensamenti nuvolosi sulle aree costiere tirreniche con possibili deboli rovesci tra Sicilia nord orientale e bassa Calabria, prevalenza di cielo sereno sulle restanti aree con incremento di nuvolosità nel pomeriggio sul Molise. Fino al mattino e dopo il tramonto foschie dense e locali banchi di nebbia nelle vallate interne della Campania e lungo i litorali adriatici.

Temperature minime in calo su arco alpino ed aree appenniniche meridionali, in aumento su pianura Padana, Toscana, e settori meridionali di Sardegna e Sicilia, stazionarie altrove. Massime in calo su arco alpino, Liguria, alta Toscana e Marche settentrionali, senza variazioni di rilievo sul resto del Paese.

Previsioni meteo per domani

Al Nord nuvolosità compatta con fenomeni che dalla Liguria centro orientale si estenderanno gradualmente a tutto il settore, assumendo localmente anche carattere di rovescio o temporale e risultando anche intense sul levante ligure e sul Friuli Venezia Giulia. Neve sui rilievi alpini oltre i 1000-1200 metri.

Al Centro e in Sardegna nubi in prevalenza compatte quasi ovunque, con temporanee aperture tra mattino e pomeriggio sull'Abruzzo. Precipitazioni sono attese nell'arco della giornata su gran parte delle regioni risultando anche temporalesche, localmente intense tra pomeriggio e sera su Lunigiana e Garfagnana, frequenti su Umbria, Lazio e Sardegna settentrionale.

Al Sud e in Sicilia estesa copertura nuvolosa lungo tutto il versante tirrenico, con qualche pioggia in Campania e decise aperture sulle restanti aree, graduale aumento della nuvolosità a partire dalle ore serali su tutte le regioni e piogge in estensione anche ai settori più occidentali di Basilicata e Campania.

Temperature minime in calo su Valle d'Aosta, Trentino-Alto Adige e Sardegna meridionale, in aumento sull'Appennino settentrionale, senza variazioni di rilievo sul resto del Paese. Massime in lieve calo sull'arco alpino, in aumento su Romagna, Marche e Abruzzo, stazionarie sulle restanti regioni.