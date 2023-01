Finita la pandemia aumentano gli incidenti stradali

AGI - Nel 2022 sulle strade italiane si sono registrati 1.362 incidenti mortali con 1.489 morti, con un aumento rispettivamente del 7,8% e dell'11,1% rispetto all'anno precedente: è quanto riferisce la Polizia Stradale, Specialità della Polizia di Stato, tirando le somme delle attività svolte nel 2022.

Sono proseguiti i controlli nel settore del trasporto professionale che ha visto impegnati 11.022 operatori, tra poliziotti e dipendenti del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, che hanno controllato 18.787 veicoli pesanti, accertando 14.925 infrazioni e ritirando 149 patenti e 436 carte di circolazione. Particolarmente efficace è stata anche l'attività di polizia giudiziaria che ha consentito di assicurare alla giustizia complessivamente 17.424 persone di cui 660 arrestate e 16.764 denunciate in stato di libertà.

Circa 1,8 tonnellate di sostanze stupefacenti sequestrate, 91 i veicoli oggetto di riciclaggio sequestrati ed altri 553 individuati. Gli esercizi pubblici controllati sono stati 3.688 e 2.891 le infrazioni rilevate. Anche sul fronte della prevenzione, viene sottolineato in una nota, la Polizia Stradale non ha risparmiato energie per raggiungere l'obiettivo ambizioso di azzerare il numero delle vittime della strada.

Tutti gli utenti della strada, dal pedone, al conducente di monopattino, fino ad arrivare all'autotrasportatore, devono essere consapevoli che solo con condotte corrette si può salvaguardare la vita propria e degli altri.

La parola d'ordine dunque dev'essere "prevenzione" che deve trovare sì applicazione nei vari settori come quello normativo o negli adeguamenti infrastrutturali, ma dev'essere anche la spinta propulsiva per una vera e propria rivoluzione culturale che ponga l'individuo e la sua condotta al centro dell'attenzione e lo si consideri il principale artefice del proprio destino.