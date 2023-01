Troppa gente in centro a Roma, l'Atac chiude la metro Spagna 

AGI - Come da tradizione nel giorno dell'Epifania, un fiume di persone - romani con i loro bambini, turisti italiani e stranieri, si sono riversati oggi nel centro di Roma, per guardare le vetrine prima dei saldi invernali, per la immancabile visita alle bancarelle di piazza Navona o per una semplice passeggiata. Con il risultato che risultava difficile persino camminare, a causa dell'affollarsi di migliaia di persone. Di conseguenza l'Atac ha deciso di chiudere la stazione metro Spagna, e di contingentare gli accessi a Flaminio e Barberini.

"Dalle prime ore del pomeriggio - spiega Atac - si stanno registrando afflussi molto elevati di cittadini e turisti nelle zone centrali della città che hanno provocato chiusure stradali e deviazione dei servizi di superficie, impattando in maniera significativa anche sulle stazioni più centrali della Metro A. Atac ha attivato i dispositivi previsti in caso di grandi afflussi. Personale della sicurezza aziendale è impegnato in attività di contingentamento degli accessi nella stazione Flaminio, dove sono stati indirizzati i viaggiatori dopo la chiusura della stazione Spagna, non più in grado di assorbire in condizioni di sicurezza il flusso straordinario di viaggiatori. Contingentamenti sono anche in corso nella stazione Barberini".