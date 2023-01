Gli parte un colpo di fucile e colpisce un'auto, conducente vivo per miracolo

AGI - "Sono esplosi due finestrini della mia auto, non so cosa sia successo, venite ad aiutarmi". É il racconto fatto al 112 da un cittadino indiano che, ieri pomeriggio alle 18.30, percorreva con la propria auto via Selva dei Cavalieri, a Fonte Nuova, periferia di Roma. Sul posto i carabinieri che, dopo aver accertato i danni all'auto, hanno avviato accertamenti scoprendo che un uomo di 69 anni che abitava nelle vicinanze stava maneggiando un fucile alla finestra: da lì sarebbe partito il colpo che ha danneggiato la vettura.

"Sono vivo per miracolo", ha detto in lacrime il cittadino indiano, ancora sotto shock. Il 69enne è stato denunciato. Il fucile da caccia sequestrato. Sequestrate in via amministrativa anche altre armi trovate in casa.