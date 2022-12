Incendio in una comunità per ragazzi in Friuli, un morto e due feriti

AGI - Un ragazzo è morto e altri due sono rimasti intossicati in un incendio divampato la notte scorsa verso le 2.30 in una comunità per giovani a Santa Caterina di Pasian di Prato (Udine). La vittima è minorenne, cittadino albanese, mentre uno dei due feriti, un ragazzo di 16 anni, è stato trasportato in volo al centro grandi ustionati di Verona. Le sue condizioni sono molto gravi. L'altro ferito, un adulto, non sarebbe invece in gravi condizioni e sarebbe un operatore della struttura.

#Udine, #incendio nella notte a Santa Caterina di Pasian di Prato, in una struttura adibita a comunità di accoglienza per minori: #vigilidelfuoco al lavoro dalle 2.10, soccorsi due feriti. Durante le operazioni rinvenuto il corpo senza vita di una persona #31dicembre pic.twitter.com/HRCAFPkOux — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) December 31, 2022

L'incendio è divampato per cause ancora in corso di accertamento da parte dei Vigili del fuoco, allertati dalla Struttura operativa regionale emergenza sanitaria (Sores). Sul posto operano anche i carabinieri della Compagnia di Udine e la polizia. Ad allertare i vigili del fuoco sono state 25 chiamate al loro centralino nel giro di 15 minuti.