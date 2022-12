Notte da incubo per i nostri amici a quattro zampe. Ma proteggerli si può

AGI - "Per evitare che l'ultimo giorno dell'anno si trasformi in dramma o tragedia per gli animali, abbiamo stilato un decalogo con le regole e suggerimenti per mettere in sicurezza e rassicurare il proprio familiare con la coda. L'inizio del nuovo anno dovrebbe essere una gioia per tutti, non motivo di terrore e angoscia". Così il presidente dell'Oipa, Massimo Comparotto, in una nota.

"Allo stesso tempo, facciamo appello alle forze dell'ordine affinché considerino una priorità i controlli finalizzati a far rispettare le ordinanze, non minimizzando le conseguenze, dirette e indirette, di una condotta irresponsabile da parte di chi maneggia i petardi". Anche quest'anno a Roma sarà vietato l'uso di fuochi d'artificio, razzi, petardi e materiale esplodente di altro tipo in occasione dei tradizionali festeggiamenti di fine anno, a eccezione degli spettacoli pirotecnici svolti da professionisti espressamente autorizzati. Il divieto è stato disposto con ordinanza del Sindaco n.208 del 29 dicembre e sarà in vigore dall'una del 31 dicembre 2022 alle 24 del 6 gennaio.

© Michal Fludra / NurPhoto / NurPhoto via AFP

Botti di Capodanno

I festeggiamenti di Capodanno ripropongono il solito problema legato alla pericolosità per gli animali di una tradizione anacronistica che perdura, nonostante i divieti, anche per l'esiguità dei controlli volti a reprimere chi non rispetta le regole. Per informare i proprietari di cani e gatti su come comportarsi per metterli in sicurezza durante la notte di Capodanno, l'Organizzazione internazionale protezione animali (Oipa) ha realizzato un decalogo "per evitare morti, ferimenti e smarrimenti dei quattro zampe terrorizzati".

Non è raro che gli animali, impauriti, scappino dai giardini e dai cortili perdendosi o finendo investiti, denuncia l'associazione. "Animali più anziani o cardiopatici possono morire d'infarto. E anche la fauna selvatica, uccelli e animali dei parchi e dei boschi, spaventata dal frastuono e dalle improvvise luci si disorienta schiantandosi contro alberi, muri, vetrate, cavi elettrici o finendo sotto le auto".

Anche le "lanterne cinesi", fatte spesso volare in occasione del Capodanno, possono causare il ferimento e la morte di animali. "Si sono verificati diversi casi di selvatici e domestici ustionati, strangolati, o morti per emorragia interna dopo aver ingoiato il metallo tagliente dello scheletro delle lanterne. Il loro volo incontrollato è inoltre molto pericoloso in quanto facile innesco di incendi boschivi".

I punti del decalogo Oipa