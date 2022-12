Un anno di cronaca nera: solo a Roma 8 omicidi in 40 giorni

AGI - Dal crollo di un seracco di ghiaccio della Marmolada alla frana che ha devastato Ischia. Dalla bomba d'acqua che ha messo in ginocchio le Marche nel giro di poche ore ai tantissimi giovani che hanno perso la vita negli incidenti stradali. E poi le tragedie della follia in famiglia, di cui ben tre nel Varesotto, e il caso dei due elicotteri precipitati con la morte di 14 persone.

Ma la cronaca nera del 2022 si chiude con un triste primato per Roma: ben otto omicidi nell'arco di 40 giorni e un sequestro di persona a scopo di estorsione, dai contorni ancora anomali.

I principali fatti, mese per mese

1 Gennaio 2022

Davide Paitoni, 40 anni, ha tentato di uccidere l'ex moglie e ha ucciso il figlio di 7 anni tra Gazzada Schianno e Morazzone, in provincia di Varese. L'uomo, che si trovava agli arresti domiciliari per altre vicende, è stato bloccato la mattina successiva a Viggiù al confine con la Svizzera dai militari dell'Arma. Il bimbo è stato scoperto nell'armadio con un taglio alla gola dai carabinieri durante una perquisizione a casa dell'uomo. Paitoni la sera prima aveva cercato di uccidere a coltellate l'ex moglie a Gazzada Schianno, dove la madre del bimbo abitava con i propri genitori.

5 Gennaio 2022

Trovato il cadavere di una donna nel boschetto dell'ex Ospedale psichiatrico di San Giovanni: sei giorni dopo si scoprirà che è quello di Liliana Resinovich, la pensionata di 63 anni scomparsa il 14 dicembre 2021. E' un risultato significativo delle indagini, ma non la soluzione del caso: l'autopsia, tanto annunciata e attesa, dalla quale si aspettava di conoscere una parola definitiva sulle cause della morte, non ha risolto il giallo. Liliana Resinovich, infatti, è morta per "scompenso cardiaco acuto", ha stabilito il medico legale Fulvio Costantinides, e non sono stati rilevati "traumi da mano altrui atti a giustificare il decesso", si legge in uno stringato comunicato del procuratore Antonio De Nicolo.

11 Gennaio 2022

Quattro ventenni sono morti finendo in un fiume con la loro auto. L'incidente è avvenuto nel Piacentino tra Malpaga e Puglia di Calendasco. I giovani, tre ragazzi e una ragazza, stavano tornando a casa dopo aver trascorso la serata insieme, quando l'auto su cui viaggiavano è uscita fuori strada, finendo la sua corsa nel fiume Trebbia. Quando un uomo ha allertato i vigili del fuoco dopo aver visto emergere la vettura, i quattro sono stati rinvenuti senza vita all'interno dell'abitacolo.

22 Gennaio 2022

Cinque giovani hanno perso la vita in un incidente avvenuto poco prima di mezzanotte nel comune di Rezzato, in provincia di Brescia, sulla strada provinciale 45 che porta al Lago di Garda. Le vittime, quattro ragazzi e una ragazza, avevano tra i 17 e i 22 anni. Erano su un'auto che si è scontrata frontalmente con un pullman che proveniva dal senso di marcia opposto. Il conducente del pullman, che era solo a bordo, è rimasto ferito in modo non grave. Ha detto di essersi trovato davanti la vettura e di non essere riuscito ad evitarla. I ragazzi, alcuni di origine straniera, abitavano nell'area della Valsabbia.

26 Gennaio 2022

Una lite in famiglia a Licata, in provincia di Agrigento, si è trasformata in una strage. Un uomo, Angelo Tardino, ha ucciso il fratello Diego, la cognata Alexandra, e i figli della coppia, Alessia e Vincenzo, di 11 e 15 anni. Poi si è sparato mentre era in macchina al telefono con i carabinieri che tentavano di convincerlo a costituirsi. Si pensava fosse morto sul colpo e invece era ancora vivo ed è stato portato con l'elisoccorso all'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta dove è deceduto nella tarda mattinata.

18 Febbraio 2022

Violento incendio a bordo del traghetto italiano Euroferry Olympia, che ha preso fuoco al largo dell'isola greca di Corfù ed era diretto a Brindisi. Undici le vittime, carbonizzate nella stiva del traghetto su cui viaggiavano quasi 300 persone, tra passeggeri e membri dell'equipaggio. L'incendio è stato domato solo una settimana dopo.

15 Marzo 2022

Diego Gugole, 25 anni, ha ucciso con sei colpi di pistola i genitori per impossessarsi di circa 800 mila euro. Quei soldi gli sarebbero serviti per acquistare una casa e un'auto, perchè non aveva "voglia di lavorare". E' successo a Chiampo (Vicenza). Gugole si è costituito nella notte ed è stato portato in carcere per l'accusa di omicidio premeditato aggravato.

24 Marzo 2022

Nella villetta di via Pezza, a Mesenzana, comune dell'Alto lago Maggiore nel Luinese, Andrea Rossin, 44 anni, ha accoltellato a morte i due figli Giada, 13 anni, e Alessio, 7 anni, per poi togliersi la vita con la stessa lama. A scoprire il tutto sarebbe stata la madre quando si è presentata a casa del marito da cui era in fase di separazione per riprendere i figli che avevano trascorso la sera con il padre.

29 Marzo 2022

Davide Fontana, 43 anni, ha confessato l'omicidio di Carol Maltesi, 26 anni, in arte Charlotte Angie, attrice milanese nota nel mondo dell'hard. L'uomo, dipendente di banca, avrebbe commesso l'omicidio a fine gennaio nella casa della ragazza a Rescaldina. Il corpo fu sezionato e poi gettato da un dirupo dentro una quindicina di sacchi nella zona di Paline di Borno, al confine tra Bergamo e Brescia.

3 Maggio 2022

A Samarate, nel Varesotto, un uomo di 57 anni, Alessandro Maja ha ucciso la moglie Stefania Pivetta, 56 anni, casalinga, originaria di Cassano Magnago, e la figlia Giulia di 16 anni. Ferito e in condizioni gravissime invece il figlio di 23 Nicolo'. Con questo duplice omicidio, sono già tre le tragedie famigliari che hanno scosso la provincia di Varese quest'anno, dopo quella del primo gennaio e quella del 24 marzo.

9 Giugno 2022

Un elicottero con 7 persone a bordo (il pilota italiano, 4 manager turchi e 2 imprenditori libanesi) è precipitato mentre sorvolava gli Appennini tra Modena e Lucca. Avrebbe dovuto raggiungere la provincia di Treviso. Dopo due giorni di ricerche, i soccorritori hanno ritrovato i corpi senza vita dei passeggeri. L'elicottero si sarebbe schiantato sul monte Cusna vicino al greto del torrente Lama, al passo degli Scaloni, a 1.922 metri d'altitudine, a circa due chilometri dal rifugio Segheria.

14 Giugno 2022

Martina Patti, casalinga di 24 anni, ha ucciso con undici coltellate la figlia Elena Del Pozzo, di soli 4 anni. La donna lo ha confessato nel secondo interrogatorio in procura, avvenuto dopo il ritrovamento del cadavere della piccola nelle campagne di Mascalucia, nel Catanese. La madre inizialmente aveva denunciato il rapimento della figlia da parte di tre uomini incappucciati. Per gli inquirenti, l'omicidio è maturato per l'impossibilita' di Martina di accettare l'idea che l'ex convivente avesse allacciato una nuova relazione sentimentale e che la bimba potesse affezionarsi alla nuova compagna del papà.

4 Luglio 2022

11 vittime e 7 feriti il bilancio del crollo di un grosso seracco di ghiaccio sulla Marmolada, la più alta delle montagne delle Dolomiti. Le alte temperature in quota sono ritenute le principali responsabili di quanto accaduto. Il giorno prima sulla Marmolada era stato raggiunto il record con circa 10 gradi in vetta.

21 Luglio 2022

Alessia Pifferi, 37 anni, è arrestata per omicidio volontario della figlia Diana, di 18 mesi, abbandonata nel suo appartamento a Milano per sei giorni e morta di stenti. Secondo la procura, Alessia ha chiuso la piccola in casa con le finestre sigillate, senza aria condizionata e senza cibo. Da accertare se Diana fosse stata anche sedata. Tracce di benzodiazepine sono state trovate nei capelli, anche se la madre nega di averle dato medicinali. La donna l'aveva abbandonata per trascorrere dei giorni con il compagno (all'oscuro di tutto).

29 Luglio 2022

Picchiato a morte in mezzo alla strada. E' accaduto in corso Umberto I poco dopo le 14.30 a Civitanova Marche, in provincia di Macerata, dove Alika Ogorchukw, un ambulante nigeriano di 39 anni che stava chiedendo l'elemosina, è stato inseguito e poi percosso mortalmente sotto gli occhi dei passanti. L'aggressore è Filippo Ferlazzo, operaio 32enne di origini salernitane ma domiciliato nel comune marchigiano. Il 32enne, arrestato per rapina e omicidio volontario, ha sostenuto che la vittima avesse importunato la sua ragazza. Dopo aver ucciso il nigeriano, Ferlazzo è riuscito a fuggire ma non prima di aver rubato alla vittima il telefono.

31 Luglio 2022

Travolte da un treno Frecciarossa in transito mentre erano sulla banchina. Così sono morte, alla stazione di Riccione, le sorelle Giulia e Alessia Pisanu, di 15 e 17 anni.

6 Agosto 2022

E' di tre persone morte e altre tre ferite, una grave, il bilancio di un incidente stradale che poco prima dell'una di notte a Pinarella di Cervia ha coinvolto tre mezzi. Una ragazza di 24 anni, alla guida di una delle auto, e' stata arrestata, con tasso alcolemico oltre i limiti. Le vittime sono una 62enne di Gambettola, nel Cesenate, una 52enne di Lido Adriano e un 39enne di Forli' che viaggiava su uno scooter. La 24enne è finita ai domiciliari per omicidio plurimo stradale e lesioni stradali aggravate dalla guida in stato di ebbrezza.

15 Settembre 2022

12 vittime, una donna dispersa, 50 feriti, 150 persone sfollate e danni per 2 miliardi di euro: questo il bilancio di una spaventosa ondata di maltempo che per 48 ha devastato le province di Ancona, Pesaro e Urbino. Fortissime precipitazioni hanno causato allagamenti e inondazioni di diversi corsi d'acqua, in particolar modo del fiume Misa che ha provocato la piena piu' disastrosa. I centri abitati maggiormente colpiti sono stati Arcevia, Barbara, Cantiano, Frontone, Cagli, Pergola, Sassoferrato, Castelleone di Suasa, Ostra, Serra Sant'Abbondio, Senigallia e Trecastelli.

20 Ottobre 2022

Tragico incidente mortale nella notte a Roma, lungo la via Cristoforo Colombo. Un'auto guidata da una 23enne ubriaca e drogata ha invaso il marciapiede investendo due giovani che stavano passeggiando lungo la via e per uno di loro, un 18enne, non c'è stato scampo. La vittima è Francesco Valdiserri, studente al primo anno di università e figlio di una coppia di giornalisti del Corriere della Sera, Luca Valdiserri e Paola Di Caro.

30 Ottobre 2022

E' di quattro morti e un ferito il bilancio di un incidente stradale avvenuto a Villa Gaida di Reggio Emilia. Una giovane donna e tre bambini di 2, 10 e 12 anni sono morti sul colpo. Un uomo, marito della vittima, che era alla guida della vettura, finita contro una casa, è stato trasportato in ospedale.

5 Novembre 2022

Un elicottero, di proprietà della società Alidaunia, partito la mattina dalle Isole Tremiti, è precipitato in un'area rurale tra Apricena e San Severo: i sette occupanti del velivolo (due persone dell'equipaggio, quattro turisti sloveni e il medico del 118 in servizio alle isole Tremiti che tornava a casa) hanno perso la vita nell'impatto. Al momento dell'ultimo contatto, alle 9.20 del mattino, era in corso un violento temporale in zona.

17 Novembre 2022

Tre prostitute, due cinesi e una colombiana, uccise in meno di un'ora nel quartiere Prati di Roma, tra via Riboty e via Durazzo, a poca distanza dal palazzo di giustizia. Il serial killer, arrestato dopo due giorni, è Giandavide De Pau, di 51 anni, con numerosi trascorsi per droga e rapina.

18 Novembre 2022

In un casolare diroccato di Novellara, è stato ritrovato il corpo di Saman Abbas, la 18enne pachistana scomparsa nella notte tra il 30 aprile e l'1 maggio 2021 in provincia di Reggio Emilia. Il corpo era integro, ma saponificato. Si attende la prova del nove, quella del dna, per accertare che il cadavere sia proprio quello di Saman, anche se gli oggetti che aveva indosso sono gli stessi mostrati in un video su TikTok.

26 Novembre 2022

Ischia sconvolta dal maltempo. Le forti piogge che hanno colpita l'isola hanno provocato una frana che, dal monte Epomeo, è arrivata fino al mare, abbattendosi sul comune di Casamicciola Terme. Una colata di fango e di terra ha travolto tutto quello che incontrava: case, negozi, veicoli parcheggiati. Dodici i morti. L'ultimo cadavere è stato recuperato il 6 dicembre.

28 Novembre 2022

E' di due morti e di due feriti il bilancio di un incidente stradale verificatosi lungo la Ss76, all'altezza del casello di Ancona Nord dell'A14: un tir portacontainer si e' ribaltato e ha schiacciato un'ambulanza della Croce Rossa di Senigallia e, sia pure parzialmente, un Suv che transitavano sulla corsia opposta. A perdere la vita sono stati l'autista del mezzo di soccorso e il paziente che era a bordo, mentre è in gravi condizioni un altro volontario della Croce Rossa; l'autista del mezzo pesante e il conducente della vettura sono rimasti feriti anche loro, sia pure in modo lieve.

3 Dicembre 2022

Tragedia della strada in provincia di Perugia. Quattro giovani - due di 21 e 20 anni e due ragazze di 17 e 22 - originari di Santa Maria Tiberina e di Citta' di Castello e reduci da una festa di compleanno, sono morti a San Giustino Umbro. Viaggiavano su una Fiat Punto che ha perso il controllo, forse per l'asfalto bagnato per la pioggia, ed ha concluso la sua corsa contro un pilone di un ponte.

11 Dicembre 2022

Ancora Roma al centro della cronaca nera: Claudio Campiti, 57 anni, ha ucciso a colpi di pistola tre donne (una quarta morirà in ospedale perche' raggiunta da un proiettile alla testa) in un gazebo di via Monte Giberto a Fidene, zona a nord-est della capitale, nel corso di una riunione del consorzio Valleverde. Altre tre persone sono rimaste ferite. Ad arrestare il killer, che aveva sottratto l'arma da un poligono, sono stati i carabinieri.

12 Dicembre 2022

Un 21enne e due ragazze di 19 e 25 anni sono morti in un incidente avvenuto a Modugno (Bari) sulla strada statale 96 in direzione Altamura. In gravi condizioni altri due giovani. Le vittime viaggiavano a bordo di un'auto, guidata da un 29enne, che si è scontrata contro un pullman guidato da un 65enne. Dopo l'impatto la vettura ha urtato contro lo spartitraffico e poi contro il muro sul lato destro della carreggiata.

16 Dicembre 2022

E' di 3 morti e 4 feriti il bilancio di un incidente stradale alle porte di Alessandria. Le tre vittime sono Lorenzo Pantuosco di 23 anni, Lorenzo Vancheri di 21 e Denise Maspi di 15. Restano ricoverati il conducente, non in pericolo di vita, e altri tre passeggeri, tra i quali uno è in condizioni gravissime. Viaggiavano tutti su una sola auto finita fuori strada sulla provinciale 244 tra Cabanette e il sobborgo di Cantalupo. L'auto non si sarebbe fermata all'alt dei carabinieri, dopo essere stata notata mentre procedeva in modo irregolare, con il conducente che avrebbe accelerato.

21 Dicembre 2022

Mistero a Roma dove Danilo Valeri, di 20 anni, viene portato a forza in un'auto da un gruppo di ragazzi che lo preleva dal locale 'Moku' a Ponte Milvio, zona nota per la movida della Capitale. Si indaga per sequestro di persona a scopo di estorsione in virtu' del fatto che nel maggio scorso il padre del ragazzo era stato raggiunto da colpi d'arma da fuoco alle gambe per debiti di droga. L'uomo gestirebbe una piazza di spaccio nel quartiere San Basilio. Dopo una giornata, il ragazzo si presenta, in buona salute, negli uffici della Questura. Lo accompagna dalla madre ma agli inquirenti sembra voler riferire molto meno di quello che sa.

23 Dicembre 2022

Un altro delitto scuote la Capitale. E' quello di Nazzareno Paolo Teti, 52 anni, originario di Vibo Valentia, ucciso con una coltellata al collo in strada a via della Borghesiana, alla periferia est di Roma. I poliziotti della Squadra Mobile arrestano l'aggressore: si tratta di un 47enne albanese fermato grazie all'incrocio tra le immagini delle di telecamere di sorveglianza della zona e le testimonianze acquisite dagli inquirenti. Il movente del delitto, in questo caso, e' di natura sentimentale: la gelosia dell'uomo per la relazione tra la moglie e la vittima.