Case vacanza da sogno per Capodanno, ma è una truffa. L'allarme della Polizia

AGI - In vista del Capodanno cresce in misura esponenziale il numero dei "casi di falsi annunci che propongono offerte di affitto di case vacanza a prezzi vantaggiosi". È l'alert lanciato dalla Polizia postale e delle comunicazioni, che sottolinea come "le descrizioni degli immobili, corredate da foto realistiche e recensioni positive, inducano spesso le vittime a bloccare velocemente la struttura scelta versando un acconto su carta prepagata".

Come difendersi? La Polizia postale raccomanda innanzitutto di "non concludere mai accordi e pagamenti al di fuori di piattaforme ufficiali". E in ogni caso, prima di procedere al pagamento, consiglia di "esaminare sempre, attraverso un comune motore di ricerca, le recensioni fornite da altri utenti e non solo quelle pubblicate direttamente sul sito".

Per qualsiasi altra informazione è possibile scrivere a www.commissariatodips.it.