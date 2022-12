Il Papa invita a pregare per Ratzinger: "È molto ammalato"

AGI - Papa Francesco nell'udienza di oggi ha fatto appello per "una preghiera speciale per il Papa emerito Benedetto, che nel silenzio sta sostenendo la Chiesa". "È molto ammalato, che Dio lo consoli e lo sostenga fino alla fine in questa testimonianza di amore alla Chiesa", ha detto il pontefice, che ha ricevuto oggi nella sala Nervi i pellegrini polacchi.

"Dio porti consolazione ai nostri cuori turbati dal dramma della guerra in Ucraina e in altri punti del mondo", ha proseguito Bergoglio, "impartisco alle famiglie polacche e ucraine che si trovano nella vostra patria la mia benedizione". "Oggi nella Festa dei Santi Innocenti pensiamo ai più piccoli, a tutti i bambini che soffrono lo sfruttamento, la fame e la guerra. Che il Signore ci aiuti a proteggerli e sostenerli", ha aggiunto.

"No alla caricatura del Natale"

Il Papa ha invitato a "stare attenti a non scivolare nella caricatura mondana del Natale, ridotta a una festa consumistica e sdolcinata". "No, l'amore di Dio non è mieloso, ce lo dimostra la mangiatoia di Gesù. Non è un buonismo ipocrita che nasconde la ricerca dei piaceri e delle comodità", ha avvertito, "i nostri vecchi che avevano conosciuto la guerra e anche la fame lo sapevano bene: il Natale è gioia e festa, certamente, ma nella semplicità e nell'austerit. Ci vuole fare festa, ma che non sia il Natale".

Il pontefice visita il Papa emerito

Rispondendo alle domande dei giornalisti, il Direttore della Sala Stampa della Santa Sede, Matteo Bruni, ha affermato quanto segue: "In merito alle condizioni di salute del Papa emerito, per il quale Papa Francesco ha chiesto preghiere al termine dell'udienza generale di questa mattina, posso confermare che nelle ultime ore si è verificato un aggravamento dovuto all'avanzare dell'età. La situazione al momento resta sotto controllo, seguita costantemente dai medici.

Al termine dell'udienza generale Papa Francesco si è recato al monastero Mater Ecclesiae per visitare Benedetto XVI. Ci uniamo a lui nella preghiera per il Papa emerito."