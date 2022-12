Nubi e pioggia lieve al centro-nord, cielo sereno al sud. Attenzione alla nebbia

AGI - Nubi e lievi pioggie sulle regioni del centro-nord, con locali nebbie e foschia densa, tempo sereno o poco nuvoloso sul Meridione e sulle isole. Queste le previsioni dell'Aeronautica militare, dalle quali emerge anche, nella giornata di domani, una diminuzione delle temperature in diverse aree del Paese.

Previsioni meteo per oggi

Al Nord estesa nuvolosità bassa stratiforme su tutte le regioni in temporaneo dissolvimento pomeridiano salvo che su levante ligure, pianura Padana e Friuli-Venezia Giulia e con associate riduzioni di visibilità per foschia densa o locali nebbie dopo il tramonto in pianura e nelle valli. Pioviggine dal pomeriggio su Emilia orientale e coste del Friuli.

Al Centro cielo generalmente coperto o molto nuvoloso per nuvolosità bassa stratiforme con possibilità di pioggia debole al mattino sull'Appennino tosco-emiliano e dal pomeriggio sul nord di Toscana e Marche. Foschie dense e locali banchi di nebbia dopo il tramonto in pianura e nelle valli.

Al Sud e sulle Isole coperto da nubi basse stratiformi su Campania, Molise e Salento meridionale, sereno o poco nuvoloso sulle restanti regioni e sulla Sicilia, con foschia o locali nebbie in banchi in pianura su Puglia e Basilicata ionica dopo il tramonto. Poco nuvoloso o velato sulla Sardegna

Temperature massime in calo sull'arco alpino centro occidentale, sulla Sardegna e sulle coste tirreniche meridionali, in aumento su basso Piemonte, Liguria, Friuli-Venezia Giulia e Gargano; invariate altrove.

Previsioni meteo per domani

Al Nord cielo molto nuvoloso o coperto su liguria, aree pianeggianti e pedemontane, nonché sul restante territorio di Piemonte e Lombardia con foschie dense e nebbie attese nottetempo, al primo mattino e dopo il tramonto sulla pianura Padana centrorientale e lungo le coste nord-adriatiche. Atteso qualche isolato piovasco su nord Piemonte, levante ligure e bassa Romagna. Sul resto del nord cielo sereno o caratterizzato dal passaggio di ampie e spesse velature.

Al Centro nuvolosità compatta sulla Toscana settentrionale con deboli piogge, sulle restanti aree peninsulari nubi basse anche estese con associate locali foschie dense attese nelle valli e sulle pianure, in diradamento nelle ore centrali. Dalla sera schiarite maggiori attese su Marche centromeridionali ed Abruzzo.

Al Sud e sulle Isole addensamenti bassi e stratiformi su Molise, Campania, Puglia, Basilicata e Calabria tirreniche, accompagnati da foschie dense in formazione nottetempo, al primo mattino e dopo il tramonto nelle valli e sulle pianure. Durante le ore centrali attesa una attenuazione della nuvolosità con parziali aperture. Tempo stabile e ben soleggiato sul restante Meridione. Ampio e persistente soleggiamento sulla Sardegna.

Temperature minime senza variazioni di rilievo sulla pianura Padana, coste ed entroterra di Marche e Abruzzo, Lazio centromeridionale, Campania e Basilicata, in flessione sul restante territorio. Massime in aumento sulla Valle d'Aosta, stazionarie su pianura lombarda e veneta, Sardegna, Lazio, Campania e Sicilia meridionale, in diminuzione sul resto d'Italia.