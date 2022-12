Un drone ucraino contro una base aerea russa. I frammenti uccidono tre militari

AGI - La difesa aerea russa ha abbattuto un drone ucraino mentre si avvicinava ad una base aerea della Russia meridionale: la caduta dei frammenti ha ucciso tre militari russi che si trovavano all'aeroporto.

A riferirlo sono agenzie di stampa russe. "Il 26 dicembre, intorno all'01:35 ora di Mosca, un veicolo aereo senza pilota ucraino è stato abbattuto a bassa quota mentre si avvicinava all'aeroporto militare di Engels nella regione di Saratov", informa la Tass citando il ministero della Difesa.

Although Engel’s is over 300 Miles from Ukraine so who knows what this could be. pic.twitter.com/RpAuXEXrJ4 — OSINTdefender (@sentdefender) December 26, 2022

La base si trova nella regione del basso Volga e dista circa 700 chilometri da Mosca.

Intanto l'Ucraina intende chiedere la rimozione della Russia come membro permanente del Consiglio di Sicurezza Onu. Lo ha riferito il ministro degli Esteri Dmytro Kuleba, spiegando che, secondo Kiev, Mosca "non ha il diritto di restare" nel CdS e "in generale nelle Nazioni Unite".

"Queste questioni non sono ancora state discusse in pubblico da leader di Stato e di governo, ma a un livello inferiore, le persone si stanno già ponendo la domanda su cosa dovrebbe diventare la Russia per non costituire una minaccia per la pace e sicurezza", ha aggiunto il capo della diplomazia ucraina.