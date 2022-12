Tornano le nuvole sull'Italia ma con poche piogge. Sole al Sud

AGI - L'anticiclone nord-africano favorisce stabilità atmosferica, ma l'accumulo di umidità nei bassi strati determina la formazione di estese nubi basse stratificate lungo le pianure del Nord e le vallate delle regioni centrali, mentre al Sud prevalgono le schiarite. Secondo le previsioni fornite dai meteorologi dell'Aeronautioca militare, nella giornata odierna si prevede al Nord, sulla Liguria, molto nuvoloso o coperto con deboli piogge a carattere locale e di breve durata; da poco nuvoloso a nuvoloso sulle zone alpine con locali addensamenti lungo le zone di confine, ma con scarsi fenomeni associati; altrove estesa nuvolosità bassa e stratificata con foschie, locali nebbie e brevi pioviggini.

Per quanto riguarda Centro e Sardegna, sulle zone settentrionali di Toscana e Marche molto nuvoloso con deboli piogge a carattere locale e di breve durata; irregolarmente nuvoloso altrove per nuvolosità bassa e stratificata con foschie e locali nebbie nelle ore notturne. Scendendo al Sud e in Sicilia si segnalano locali addensamenti in Campania, ma senza fenomeni associati; sereno o poco nuvoloso altrove con formazione di foschie e banchi di nebbia lungo le pianure dopo il tramonto. Temperature massime e minime senza variazioni di rilievo; venti da deboli a moderati sud-occidentali su Liguria e Sardegna; deboli variabili o a regime di brezza altrove. Mari da poco mossi a mossi i bacini ad ovest della penisola, lo Ionio e lo stretto di Sicilia; quasi calmi o poco mossi gli altri bacini.

Ecco le previsioni per martedì 27 dicembre 2022

Nord: generalmente e inizialmente molto nuvoloso su tutte le regioni, con sporadiche deboli precipitazioni nella notte su liguria e aree alpine confinali, nevose intorno 2000 metri su quest'ultime, e foschie dense e nebbie in banchi sulla pianura padana orientale e sulle coste adriatiche, con nubi in temporaneo e parziale diradamento durante le ore centrali su pianura padana e litorali adriatici e in nuova formazione serale. Nel pomeriggio nubi in diradamento su Alpi e Prealpi e sulla Liguria di ponente e locali o isolate deboli precipitazioni in arrivo sul settore est dell'Emilia-Romagna.

Centro e Sardegna: molte nubi con possibili deboli piogge su nord Toscana; sereno o poco nuvoloso su Sardegna e restanti regioni peninsulari salvo nubi anche estese fino la tarda mattina sul restante settore penisulare con foschie anche dense e locali banchi di nebbia associati, ma con nubi in aumento dalla tarda mattina sulle Marche dove dal pomeriggio sul settore nord aumenterà la possibilità di locali o isolate deboli precipitazioni. In serata nubi in moderato aumento sull'Abruzzo.

Sud e Sicilia: su tutte le Regioni cielo sereno o poco nuvoloso, salvo nubi anche estese fino la tarda mattina su Campania e Puglia con foschie anche dense e locali banchi di nebbia associati su aree pianeggianti e valli interne.

Temperature: minime in diminuzione su ovest Sardegna, Alpi e Prealpi e localmente sulle pianure più settentrionali, in lieve aumento al Sud e Sicilia; massime massime in aumento su Friuli-Venezia Giulia, Veneto, fascia pedemontana piemontese e settori sud di Piemonte e Lombardia, in calo su Sardegna, Romagna e restante settore alpino.

Venti deboli occidentali sulla Sardegna con moderati rinforzi sul settore Nord; deboli variabili al Nord in rotazione dai quadranti settentrionali; mediamente deboli meridionali sul resto d'Italia, in rotazione da nord sulle regioni adriatiche. Mari mossi o localmente molto mossi Mar Ligure e Tirreno centrale; localmente mossi Jonio e Adriatico con moto ondoso in diminuzone su quest'ultimo; mosso l'alto Tirreno; poco mossi tendenti a localmente mossi i restanti mari.