Incidenti stradali: un bimbo 8 anni investito e ucciso nel Foggiano

AGI - Un bambino albanese di 8 anni è morto, ieri sera, in un incidente stradale avvenuto nei presso di Borgo Segezia alla periferia di Foggia. Stando a quanto ricostruito dalla polizia che sta indagando sull'accaduto il piccolo si trovava sul ciglio della strada statale 90, nei pressi di un podere quando sarebbe stato investito da un'automobile condotta da una donna.

Trasportato in ospedale il piccolo è deceduto poco dopo. Sul posto sono giunte pattuglie delle volanti e della polizia stradale che hanno effettuato i rilievi previsti dalla legge. L'incidente è avvenuto sulla statale 90, tra Foggia e Bovino, in località Borgo Segezia, in zona senza illuminazione e caratterizzata dalla presenza di alcune masserie e poderi di campagna.