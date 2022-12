Un ex carabiniere si è arreso dopo aver tenuto per ore la moglie in ostaggio

AGI - Si è consegnato l'ex carabiniere in pensione che si era asserragliato in casa a Pavullo, nel Modenese, tenendo a lungo in ostaggio la moglie. Dopo una lunga trattativa coi carabinieri, l'uomo si è arreso al negoziatore. Ancora non chiare le motivazioni del gesto.

L'area nei dintorni di via Prediera è rimasta per molte ora blindata dalle forze dell'ordine. Nella casa dell'uomo, 68 anni, sono state rinvenute diverse armi. Secondo quanto si è appreso, prima di rilasciare la moglie 77enne, ha più volte minacciato di ucciderla e di togliersi la vita.

Durante i suoi anni di servizio, il 68enne non ha mai manifestato atteggiamenti problematici ma sembra che ultimamente soffrisse di depressione. Sul posto, oltre ai militari dell'Arma, sono arrivati il procuratore capo di Modena e i sanitari del 118. L'anziano si è arreso attorno alle 20.