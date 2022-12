Tragedia della montagna in Austria, dieci persone travolte da una valanga

AGI - Tragedia della montagna in Austria. Una decina di persone e' stata travolta oggi pomeriggio da una valanga, nel comprensorio sciistico di Lech/Zuers am Arlberg, nella regione occidentale di Vorarlberg, mentre praticava sport invernali. Lo ha reso noto la polizia.. "Una di loro e' stata salvata, mentre proseguono le ricerche per trovare le altre"

Un escursionista, ferito, è stato tratto in salvo ma le operazioni sono fortemente rallentante dal sopraggiungere del buio. Stando a fondi della polizia, il numero esatto delle persone sepolte non è ancora noto, ma si teme una tragedia. La valanga si è staccata nella zona del Trittkopf, montagna alta 2.720 metri. Base dei soccorsi il Flexenpass a 1.773 metri. "Stiamo facendo tutto il possibile per salvare queste persone appassionate di sport invernali", ha comunicato il municipio di Lech. Nei soccorsi sono impegnate circa 100 persone.

La polizia ha istituto un servizio telefonico per eventuali persone scomparse (Polizia di Lech +43 (0) 59 133 8105). A seguito del buio gli elicotteri non sorvolano più la zona della slavina che e' illuminata dalla fotocellule. Soccorritori unitamente a cani da valanga stanno cercando eventuali persone sepolte.

Stando alle informazioni della polizia la massa nevosa si e' staccata sotto il Trittkopf (Land Vorarlberg ai confini con il Tirolo) nella zona della pista numero 134 (Balmen). Successivamente alla chiamata di soccorso sono stati alzati in volo fino a otto elicotteri. La persona ferita e' stata trasportata all'ospedale di Innsbruck.