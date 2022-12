Natale: piste da sci affollate in Trentino Alto Adige 

AGI - Piste da sci del Trentino Alto Adige affollate nel giorno di Natale. Con il traffico in aumento sulle principali arterie per l'arrivo dei vacanzieri nei centro turistici, oggi sulle Dolomiti si e' registrato un buon afflusso di sciatori che hanno svolto l'attivita' con temperature quasi primaverili. I due piu' grandi caroselli della zona, Dolomiti Superski e Ortler Skiarena, offrono la quasi totalita' di impianti aperti.

Nei 15 comprensori sciistici del Dolomiti Superski sono aperti complessivamente 420 impianti di risalita su un totale di 450. In Val Gardena sono disponibili 179 su 181 chilometri di piste, a Cortina d'Ampezzo 95 su 120 totali e a Plan de Corones 118 su 120. Tutti aperti anche i comprensori dell'Ortler Skiarena, da Mone Cavallo sopra Vipiteno fino a Belpiano in Val Venosta passando per Solda ai piedi dell'Ortles e Merano 2000.

L'Autobrennero per domani e martedì lungo la carreggiata nord prevede giornate da 'bollino rosso'.