Il weekend di Natale sarà all'insegna di un clima mite

AGI - Weekend di Natale con condizioni meteo stabili in Italia dove però non mancheranno nebbie e nubi basse localmente anche persistenti. Tempo stabile e clima mite anche per la giornata di S.Stefano, con temperature che risulteranno anche di 10 gradi sopra la media, specie in quota. Gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano mostrano una lieve flessione delle temperature sul finire della prossima settimana, sempre pero' con una generale assenza di precipitazioni. L'anticiclone sub-tropicale potrebbe tenerci compagnia anche nel weekend di Capodanno.

Previsioni meteo per oggi

Al nord: Al mattino nebbie e nubi basse in Pianura Padana; sereno o poco nuvoloso lungo l'arco alpino. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con ancora nebbie e nubi basse in pianura Padana; cieli sereni o poco nuvolosi altrove.

Al centro: Al mattino tempo stabile ma con presenza di nuvolosità bassa su Umbria e Marche; variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con foschie o nubi basse specie tra Toscana e Umbria.

Al sud e sulle isole: Al mattino tempo stabile con nubi basse su settori tirrenici e Sardegna, sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio non sono attesi cambiamenti del tempo. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con nuvolosità e schiarite, foschie e nubi basse sulle regioni tirreniche. Temperature minime e massime stabili o in lieve rialzo su tutta la Penisola.

Previsioni meteo per domani dell'Aeronautica Militare

Al nord: Poche nubi su Alpi e prealpi mentre sul resto del settentrione è attesa nuvolosità estesa, prevalentemente stratiforme, con visibilità ridotta per foschie dense e nebbie persistenti, e qualche debole pioggia tra basso Piemonte e Liguria centro-orientale.

Al centro: Nuvolosità irregolare in graduale intensificazione, eccezion fatta per l'Abruzzo, con locali piovaschi in Lunigiana; foschie dense e locali banchi di nebbia attesi su zone pianeggianti e valli interne, nella notte, al primo mattino e dopo il tramonto.

Al sud e sulle isole: Nuvolosità iniziale su Campania e settori occidentali di Basilicata e Calabria, ma con tendenza a graduale miglioramento e parziali schiarite pomeridiane; bel tempo sul resto del meridione, con formazioni di foschie dense e occasionali banchi di nebbia su aree pianeggianti e valli interne nella notte, al primo mattino e dopo il tramonto. Prevalenza di cielo sereno sulla Sardegna. Temperature minime in calo su Alpi, Sardegna, coste toscane e laziali, Molise, Campania settentrionale, rilievi pugliesi e Sicilia occidentale; in tenue rialzo su pianura piemontese, restanti zone venete e friulane, nonchè sulla Puglia salentina; stazionarie sul restante territorio. Massime in lieve aumento su rilievi lombardi e altoatesini, pianura veneta, Sardegna, Appennino centrale, rilievi meridionali calabresi e Sicilia settentrionale; in diminuzione sulle restanti zone alpine, Liguria, Appennino piemontese ed emiliano; senza variazioni di rilievo sul resto d'italia.