Un uomo accoltellato in strada a Roma è morto in ospedale

AGI - Un uomo italiano di 52 anni è stato accoltellato in strada ed è morto in ospedale per le ferite riportate. Il fatto è avvenuto questa sera in via della Borghesiana, alla periferia est di Roma. L'uomo, dopo essere stato soccorso dal 118, è morto al Policlinico Tor Vergata.

Sul posto la polizia che indaga sull'episodio. Saranno acquisite le immagini delle videocamere di sorveglianza di zona che potrebbero aver immortalato dettagli importanti per identificare l'aggressore.

Al vaglio anche il passato della vittima e le frequentazioni delle ultime ore. L'aggressore, a quanto si apprende, è fuggito subito dopo l'accaduto.