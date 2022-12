Natale: boom della vacanza in montagna e tornano gli stranieri 

AGI - Si riduce il periodo, gli indecisi cercano il viaggio dell'ultimo minuto, ma alle vacanze di Natale e Capodanno gli italiani non rinunciano. Lo afferma Federturismo, secondo cui dopo la splendida performance del ponte dell'Immacolata la montagna, grazie anche alle abbondanti nevicate degli ultimi giorni, continuera' ad essere protagonista e destinazione scelta da giovani e famiglie con picchi di prenotazioni che segnano l'80% per il Capodanno e il 50% per Natale, con un'affluenza agli impianti di risalita che nelle localita' clou si allineera' ai livelli del 2019.

Se i numeri della montagna danno grande soddisfazione cresce anche l'interesse per la vacanza termale (+10% nel Nord e Centro Italia rispetto al periodo natalizio del 2019) e nelle citta' d'arte si registra un numero di prenotazioni che ci fanno avvicinare sensibilmente ai volumi pre covid con Venezia che per Capodanno, anche se alcuni hotel sono ancora chiusi, sfiora il tutto esaurito. Federturismo registra poi il ritorno degli stranieri con oltre 5 milioni di presenze per queste festivita'.

Come formula di soggiorno gli alberghi rimangono la prima scelta, in particolare i 3 e 4 stelle, prenotati da francesi, tedeschi e inglesi che pernottano in media 4 notti. Mentre gli americani, grazie anche al cambio ancora molto favorevole euro dollaro e ad una propensione alla spesa alta, si trattengono per un periodo piu' lungo, di almeno 8 notti optando anche per gli hotel 5 stelle.

Gli aeroporti riprendono la loro vivacita' e sono il termometro del ritorno degli stranieri, con un +10% di passeggeri in arrivo in quelli del Nord.

Nonostante l'esplosione dei costi delle materie prime e dell'energia continui a gravare sulle imprese azzerandone i margini e l'inflazione stia pesando fortemente sulle tasche degli italiani, dopo due anni e mezzo di restrizioni, il desiderio di evadere - sottolinea Federturismo - e' forte e quindi anche se con un occhio al portafoglio per le festivita' natalizie si e' deciso di viaggiare prediligendo destinazioni domestiche o di medio raggio.

Oltre le intramontabili capitali europee Londra, Parigi e Amsterdam nelle agenzie di viaggio si vende molto l'Egitto, sono tornate le crociere e per i piu' fortunati che possono permettersi il lungo raggio - conclude Federturismo - vince il soggiorno balneare che vede in testa Maldive e Thailandia. Molto richiesti anche gli Stati Uniti.