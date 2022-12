Sole e clima mite al Centro e al Sud, nebbia sulle regioni del centronord

AGI - Un robusto campo di alta pressione che si estende sul Mediterraneo portando condizioni meteo stabili in Italia. Il sole, però, in molte zone lascia il posto a nebbie e nubi basse, specie al centro-nord. Tra mercoledì e giovedì è atteso il transito di un blando fronte instabile che porterà qualche pioggia soprattutto tra Liguria, Emilia Romagna e Toscana. Gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano confermano per il weekend di Natale un campo di alta pressione con clima molto mite soprattutto in quota. Più freddo, forse, per fine anno ma al momento è solo un'ipotesi.

Previsioni meteo per oggi

Al Nord: al mattino nuvolosità bassa su coste e pianure e deboli piogge sulla Liguria, maggiori aperture sui rilievi. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con ancora molte nuvole e piogge sparse sulla Liguria. In serata ancora precipitazioni sulla Liguria; asciutto altrove con molte nubi.

Al Centro al mattino tempo stabile ma con presenza di nuvolosita' bassa specie sulla Toscana. Al pomeriggio velature in transito su tutti i settori. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile, senza particolari variazioni.

Al Sud e sulle Isole al mattino tempo stabile con nubi sparse alternate a schiarite. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli in prevalenza poco nuvolosi. Temperature minime stabili o in aumento al nord, in diminuzione al centro-sud; massime stazionarie o in lieve rialzo.

Previsioni meteo per domani

Al Nord Al mattino tempo instabile con cieli nuvolosi, piogge sparse e neve sulle Alpi oltre i 1300-1700 metri, più asciutto su Romagna e Triveneto. Al pomeriggio ancora instabilità con piogge sparse e neve sulle Alpi a quote medie, migliora tra Piemonte e Valle d'Aosta. In serata residue piogge tra Liguria ed Emilia Romagna, molte nubi altrove ma con tempo asciutto.

Al Centro Al mattino tempo stabile su tutte le regioni, con nubi sparse tra Toscana, Umbria e Alto Lazio, ampie schiarite altrove. Al pomeriggio nuvolosità in graduale aumento con qualche pioggia in arrivo sulla Toscana. In serata nuvolosità in transito su tutte le regioni con piogge da isolate a sparse, più asciutto su Abruzzo e Basso Lazio.

Al Sud e sulle Isole Al mattino tempo stabile con prevalenza di cieli sereni, addensamenti solo sulla Sardegna. Al pomeriggio qualche pioggia sulla Sardegna, cieli soleggiati sulle altre regioni. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, variabile sulla Sardegna e nuvolosità bassa sulla Campania. Temperature minime in aumento al nord, stazionarie o in lieve diminuzione al centro-sud e sulle isole; massime stazionarie o in lieve rialzo su tutta l'Italia.