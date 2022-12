Esplode un edificio ad Asti, tre feriti

AGI - I vigili del fuoco sono intervenuti martedì sera nella frazione di Quarto Inferiore (Asti) per una esplosione per una fuga di gas che ha interessato un edificio di due piani. Gli Usar (Urban Search And Rescue) sono stati impegnati nel salvataggio di una persona rimasta sotto le macerie ma in contatto telefonico con i soccorritori.

Sale a tre il numero delle persone rimaste ferite nel crollo. Si tratta del proprietario dell'immobile, di suo figlio e di un idraulico. A quanto apprende l'AGI, a causare l'esplosione sarebbe stata una fuga di gas avvenuta nel locale caldaia. Già nel pomeriggio i residenti avevano avvertito un forte odore di gas e il proprietario ne aveva parlato con i vicini. Il figlio dell'uomo e l'idraulico al momento dell'esplosione si trovavano proprio nel locale caldaia. Tutti hanno riportato ustioni gravi e sono stati trasportati in codice rosso all'ospedale di Asti.

Il proprietario è invece rimasto intrappolato sotto le macerie, ma è stato estratto vivo dai vigili del fuoco. In casa non c'era nessun altro, se non alcuni gatti e un cane, che ancora non sono stati tratti in salvo.