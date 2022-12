È morto il giornalista Mario Sconcerti

AGI - Si è spento oggi improvvisamente il giornalista Mario Sconcerti, 74 anni, storico editorialista del Corriere della Sera. Lo rende noto proprio il Corriere con un articolo in apertura del sito. Sconcerti era ricoverato da qualche giorno in ospedale per alcuni accertamenti di routine.

"Fino a venerdi' - ricorda il Corsera - ha continuato a dare il suo contributo di idee al nostro giornale di cui era una delle firme più prestigiose. Sconcerti è stata una delle firme storiche del giornalismo sportivo italiano, già direttore del Corriere dello Sport e del Secolo XIX. Nel corso della sua carriera è stato anche direttore generale della Fiorentina".