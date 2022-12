Il maltempo sferza l'Italia, Arno in piena e incidenti stradali in Trentino 

AGI - In attesa della tregua annunciata per il fine settimana il maltempo continua a sferzare l’Italia. Massima attenzione in Toscana dove la piena dell'Arno ha superato il primo livello di criticità a Firenze Uffizi, attivo il Servizio di Piena del Genio Civile regionale.

L'Arno supera il primo livello di criticità

La protezione civile regionale spiega che le portate in transito sono dell'ordine dei 1000 metri cubi al secondo. In corso la riunione della sala operativa della Protezione civile della Toscana con Prefetture, Province e vigili del fuoco per fare il punto della situazione sulle criticità emerse nella notte.



Neve

Neve e incidenti stradali in Trentino Alto Adige

Salendo lo Stivale la situazione non migliora. Il Trentino Alto Adige si è svegliato imbiancato dopo la nevicata che da ieri pomeriggio ha interessato gran parte della regione.

Circa quindici i centimetri di neve caduti a basse quote in provincia di Trento. A Bolzano e Merano il manto nevoso ha raggiunto 8 centimetri. Per tutta la notte tanti gli interventi sia per incidenti che veicoli rimasti bloccati dalle neve.

Nella tarda serata di ieri la strada statale delle ‘Dolomiti’ tra Ora e passo San Lugano è stata chiusa per circa trenta minuti perché cento autovetture, molte senza attrezzatura invernale, erano rimaste bloccate