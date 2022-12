Ancora pioggia ma tregua maltempo nel fine settimana, Natale 'asciutto' 

AGI - Ancora pioggia e maltempo in Italia ma si avvicina una tregua nel fine settimana con la fine dei temporali e un robusto miglioramento delle condizioni meteo. E si profila un Natale ‘asciutto’ e con un clima mite.

Le prossime ore vedranno ancora il tempo instabile a causa del flusso umido sul Mediterraneo centrale. Il weekend porterà un netto miglioramento specie dalla giornata di domenica quando non avremo più precipitazioni di rilievo sulla Penisola.

Gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano mostrano per la settimana pre natalizia un robusto anticiclone sub-tropicale in area Mediterraneo. Questo potrebbe garantire tempo asciutto e clima mite soprattutto in quota anche per il weekend di Natale. Data la distanza temporale però questa resta ancora solo un'ipotesi, anche se al momento comunque la più probabile.

Previsioni meteo per oggi

AL NORD

Molte nuvole sulle regioni settentrionali con precipitazioni ancora possibili su Triveneto ed Emilia Romagna, nevose sulle Alpi oltre gli 800-1200 metri. Tempo più stabile dalla serata salvo residue piogge sul Friuli.

AL CENTRO

Tempo instabile sulle regioni del Centro sia al mattino che al pomeriggio quando avremo nuvolosità in transito con piogge e acquazzoni sparsi soprattutto sui settori tirrenici. Graduale esaurimento dei fenomeni solo dalla notte.

AL SUD E SULLE ISOLE

Piogge sparse durante la giornata su Campania e Sardegna, localmente anche a carattere di temporale. Variabilità asciutta altrove. In serata peggiora sui settori Peninsulari con acquazzoni e temporali sparsi specie su Campania, Molise, Basilicata e Puglia.

Temperature minime e massime stabili o in ulteriore lieve aumento su tutta la Penisola.

Previsioni meteo per domani

AL NORD

Al mattino tempo instabile con piogge al Nord-Est e neve oltre i 600-1000 metri, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio molte nuvole in Pianura Padana e locali piogge sulla Liguria, ampie schiarite lungo l'arco alpino. In serata tempo per lo più asciutto su tutte le regioni ma con nuvolosità bassa in Pianura Padana.

AL CENTRO

Al mattino nuvolosità irregolare su tutte le regioni con piogge sparse. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo, ma con tempo più asciutto tra Lazio e Toscana. In serata residui fenomeni sui settori adriatici, più asciutto altrove.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino locali piogge sui settori tirrenici, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio tempo stabile con cieli poco nuvolosi, locali piogge sulle coste del Molise. In serata non sono previste variazioni di rilievo, con ampie schiarite sulla Sardegna. Temperature minime e massime in generale diminuzione

Previsioni meteo per Domenica

AL NORD

Nebbie e nubi basse per gran parte della giornata su coste pianure del Nord ma con tempo asciutto. Maggiori spazi di sereno invece sui rilievi. Nessuna variazione nel corso della sera.

AL CENTRO

Tempo stabile sia al mattino che al pomeriggio sulle regioni del Centro con sole prevalente sui settori tirrenici e nuvolosità anche bassa su quelli adriatici. Nessuna variazione nel corso delle ore serali.

AL SUD E SULLE ISOLE

Nubi sparse e schiarite al mattino su regioni Peninsulari e Sicilia ma con tempo asciutto, sole prevalente sulla Sardegna. Tra pomeriggio e sera ancora molte nuvole in transito ma senza fenomeni di rilievo associati. Temperature minime e massime stabili o in generale diminuzione specie al Centro-Sud.