Nubifragi e neve in pianura poi il tempo migliora nel fine settimana 

AGI - Una perturbazione atlantica con un minimo di bassa pressione, al momento posizionato sulla Penisola Iberica, si muove rapidamente verso l'Italia.

Tempo in peggioramento nelle prossime ore con neve che tra la sera e la notte potrebbe spingersi fino in pianura al Nord-Ovest imbiancando città come Torino, Cuneo e Asti; fiocchi possibili anche sulla Lombardia occidentale.

Temporali e nubifragi potrebbero interessare nelle prossime 24-36 ore Liguria, Toscana, Friuli Venezia-Giulia, Umbria, Lazio, Campania e Sardegna. Gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano confermano invece un netto miglioramento dal weekend con l'alta pressione che dovrebbe tenerci compagnia per gran parte della prossima settimana.

Previsioni meteo per oggi

AL NORD: Molte nuvole al mattino ma con tempo asciutto. Peggiora tra pomeriggio e sera a partire dai settori di Nord-Ovest con neve o pioggia mista a neve fino a quote pianeggianti. Entro la notte maltempo in arrivo anche al Nord-Est.

AL CENTRO: Nuvolosità irregolare in transito al mattino ma con tempo asciutto. Peggiora tra pomeriggio e sera con piogge e temporali in arrivo, soprattutto su Toscana, Umbria e Lazio.

AL SUD E SULLE ISOLE: Tempo asciutto sia al mattino che al pomeriggio su regioni peninsulari e Sicilia con nubi sparse e schiarite, piogge sulla Sardegna. Dalla sera fenomeni in arrivo anche sulla Campania, variabilità asciutta altrove. Temperature minime stabili o in lieve aumento, massime in generale rialzo salvo una flessione al Nord-Ovest.

Previsioni meteo per domani

AL NORD: Al mattino cieli nuvolosi su tutte le regioni con locali precipitazioni specie lungo l'arco alpino con neve oltre gli 800-1200 metri. Al pomeriggio cieli nuvolosi con piogge sparse e neve oltre i 1200-1500 metri, più asciutto al Nord-Ovest. In serata residue piogge al Nord-Est con neve oltre i 1000-1300 metri, variabilità asciutta altrove.

AL CENTRO: Al mattino nuvolosità irregolare su tutte le regioni con piogge sparse sul versante tirrenico e più asciutto altrove. Al pomeriggio fenomeni isolati in arrivo anche sulle Marche, invariato altrove. In serata ancora molta nuvolosità in transito con piogge soprattutto sul versante tirrenico e più asciutto altrove.

AL SUD E SULLE ISOLE: Al mattino piogge sparse solo sulla Sardegna e coste della Campania, asciutto con nuvolosità irregolare sulle altre regioni. Al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo, con piogge sugli stessi settori. In serata molta nuvolosità in transito su tutte le regioni con piogge sparse tra Campania e Basilicata e più asciutto altrove. Temperature minime e massime stabili o in generale rialzo su tutta l'Italia, salvo un lieve calo sulla Sardegna.