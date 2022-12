Si apre (nella manovra) la caccia ai cinghiali in città 

AGI - Fa discutere un emendamento, a prima firma del capogruppo di FdI alla Camera Tommaso Foti, che apre alla possibilità di cacciare la fauna selvatica anche "nelle aree urbane", un testo che viene interpetato da più parti come uno strumento per contrastare la presenza di animali come i cinghiali che negli ultimi anni sono proliferati in diverse città.

Denunce dei cittadini sono ricorrenti da Roma a Genova passando per Firenze, Milano ed i dintorni di Bologna, come numerosi sono i video che diventano virali di famiglie con famiglie di cinghiali a spasso per le strade urbane.

Il gruppo Avs con Marco Grimaldo, capogruppo in Commissione Bilancio, chiede il "ritiro dell'emendamento" che se approvato "autorizzerebbe una vera e propria libertà di caccia alla fauna selvatica nei parchi e le aree urbane a qualsiasi ora del giorno e della notte".



Mentre Sergio Costa del M5s incalza: "Contestiamo e ci opporremo con tutte le forze a questo emendamento in discussione in Commissione Bilancio e sottolineiamo anche che la natura ordinamentale di questo articolo non consente la sua allocazione in una legge di Bilancio. Deve essere dichiarato inammissibile, nella forma e nel contenuto. Chiedo a tutte le associazioni e a tutti coloro che hanno a cuore il benessere animale di attivarsi e far sentire la propria voce".