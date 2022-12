Arrestato in Francia il 29enne ricercato per l'omicidio di Alice Neri 

AGI - Svolta sul caso di Alice Neri, la 32enne trovata morta carbonizzata, il 18 novembre scorso, nella sua auto a Fossa di Concordia, nel Modenese: il 29enne tunisino indagato per l’omicidio della donna, è stato arrestato in Francia, al confine con la Svizzera.

I carabinieri di Modena sono riusciti ad identificarlo grazie alle analisi delle immagini delle telecamere e dopo numerosi interrogatori. Lo straniero, accusato di aver ucciso la 32enne, era andato all'estero il giorno dopo il delitto.

"L'arrestato è destinatario di mandato di arresto Europeo emesso il 30 novembre 2022 dal gip di Modena su richiesta della procura avanzata in data 28 novembre 2022", si legge in una nota. "L'indagato era attivamente ricercato in Europa attraverso la proficua collaborazione fornita da Eurojust - è scritto ancora -, in persona del membro italiano e del suo staff, il cui contributo è risultato indispensabile ai fini dell'attivazione della cooperazione giudiziaria e di polizia, assicurata mediante il Servizio di Cooperazione Internazionale di Polizia con Francia, Svizzera, Grecia, Germania".